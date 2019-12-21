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Лавров рассказал о предложении Украины по разведению сил в Донбассе
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РИА Новости

Лавров рассказал о предложении Украины по разведению сил в Донбассе

19:37 21.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Украинская сторона во время обсуждении вопроса о разведении сил и средств в Донбассе предложила три участка в чистом поле, которые никак не повлияют на безопасность людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет", - сказал министр в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале", фрагмент из которой показали в субботу.
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей в 9 декабря в Париже, приняли коммюнике. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
19 декабря, 12:53Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин назвал ошибку Киева при разведении сил в Донбассе
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассСергей ЛавровМИД РФРоссияУкраинаВ мире
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