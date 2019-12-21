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В Париже "желтые жилеты" вышли на акцию в день рождения Макрона
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РИА Новости

В Париже "желтые жилеты" вышли на акцию в день рождения Макрона

19:25 21.12.2019 (обновлено: 19:44 21.12.2019)
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста "желтых жилетов" в Париже
Участники акции протеста желтых жилетов в Париже
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста "желтых жилетов" в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости, Виктория Иванова. Несколько десятков сторонников движения "желтых жилетов" днём в субботу проводят у Лувра в Париже очередную акцию, приуроченную ко дню рождения президента Франции Эммануэля Макрона, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Призыв к тому, чтобы отметить протестной акцией 42-й день рождения французского лидера, был размещён в социальных сетях за несколько дней до события. Деталей об акции заранее почти не было: желающим предлагалось собраться в окрестностях Нового моста в Париже, и там ожидать информации о дальнейших действиях, которая появится на специальном сайте. С собой протестующим предлагалось взять изображающую Макрона маску, шаблон которой был прикреплён к призыву. Ровно в 16.00 местного времени (18.00 мск) на сайте появилось новое место встречи - у церкви Сен-Жермен-л'Осеруа в I округе французской столицы, неподалёку от Лувра.
В итоге "желтые жилеты" и сочувствующие собрались в небольшую группку у пирамиды Лувра. Люди надели картонные маски Макрона и принялись петь песни, появившиеся за время существования движения. Через считанные минуты к месту проведения акции пришли сотрудники безопасности Лувра и жандармы в полной амуниции.
Песни облачённых в маски протестующих продолжались не более 20 минут. Затем полиция окружила участников акции и держала их в оцеплении.
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
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"Желтые жилеты"Акции протеста в ПарижеЭммануэль МакронФранцияПарижВ мире
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