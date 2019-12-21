В Париже "желтые жилеты" вышли на акцию в день рождения Макрона

Призыв к тому, чтобы отметить протестной акцией 42-й день рождения французского лидера, был размещён в социальных сетях за несколько дней до события. Деталей об акции заранее почти не было: желающим предлагалось собраться в окрестностях Нового моста в Париже, и там ожидать информации о дальнейших действиях, которая появится на специальном сайте. С собой протестующим предлагалось взять изображающую Макрона маску, шаблон которой был прикреплён к призыву. Ровно в 16.00 местного времени (18.00 мск) на сайте появилось новое место встречи - у церкви Сен-Жермен-л'Осеруа в I округе французской столицы, неподалёку от Лувра.