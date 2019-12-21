В РПЦ призвали родителей девочки, живущей в больнице, забрать ее домой

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал родителей пятилетней девочки, которая всю жизнь находится в московском перинатальном центре "Мать и дитя", забрать ее домой.

Ранее на сайте издания "Медуза" появилась информация о пятилетней девочке, которая всю жизнь провела в столичном перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", так как мать считает ребенка неизлечимо больным. При этом в самом центре заявили, что здоровью девочки ничего не угрожает, она может быть выписана домой, но родители, опасаясь за здоровье ребенка, боятся забирать ее, при этом оплачивают проживание девочки в отдельной палате и услуги нянь. Пресненский суд Москвы принял к производству иск соцзащиты, которая просит ограничить в правах родителей. Беседа со сторонами назначена на 14 января 2020 года, сообщили в суде.

"Прежде всего, я бы сказал таким родителям, что ребенка надо забрать в семью. Это священный родительский долг – воспитывать ребенка. И если нет медицинских противопоказаний, а их явно нет, потому что сами врачи говорят о том, что ребенка надо забрать - родители обязаны его забрать", - сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на канале "Россия 24".

По его словам, деньгами невозможно заменить семью и родительскую любовь, поэтому единственный совет, который можно дать в этой ситуации – забрать ребенка в семью, но сохранить медицинское наблюдение, чтобы "в случае возобновления симптомов болезни можно было бы оказать оперативное медицинское содействие".

"Ребенок должен воспитываться в своей семье и только в том случае, если родители лишены родительских прав, можно думать об удочерении", - уточнил представитель РПЦ.

При этом он напомнил, что в церкви есть свои возможности "помогать таким детям", в том числе церковные сиротские приюты, детские дома, дома для детей-инвалидов, а также служба помощи "Милосердие", которая работает круглосуточно, и у нее есть "горячая линия" (+7-495-542-00-00), по которой можно позвонить и поговорить о судьбе ребенка.