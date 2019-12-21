Зеленский ввел в действие решение СНБО по развитию спиртовой отрасли

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце

КИЕВ, 21 дек – РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны ( СНБО ) по развитию спиртовой отрасли, соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.

Ранее Зеленский подписал закон об отмене с 2020 года госмонополии на производство спирта на Украине.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 декабря 2019 года "О совершенствовании государственной политики развития спиртовой отрасли Украины", - говорится в тексте указа.