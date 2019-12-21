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Зеленский ввел в действие решение СНБО по развитию спиртовой отрасли
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РИА Новости

Зеленский ввел в действие решение СНБО по развитию спиртовой отрасли

19:15 21.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИЕВ, 21 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по развитию спиртовой отрасли, соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.
Ранее Зеленский подписал закон об отмене с 2020 года госмонополии на производство спирта на Украине.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 декабря 2019 года "О совершенствовании государственной политики развития спиртовой отрасли Украины", - говорится в тексте указа.
Согласно решению СНБО, будет создана межведомственная рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию государственной политики развития спиртовой отрасли Украины, которую возглавит заместитель руководителя офиса президента Андрей Смирнов.
Наталья Королевская
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