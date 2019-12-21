Зеленский ввел в действие решение СНБО по развитию спиртовой отрасли

КИЕВ, 21 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по развитию спиртовой отрасли, соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.
Ранее Зеленский подписал закон об отмене с 2020 года госмонополии на производство спирта на Украине.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 декабря 2019 года "О совершенствовании государственной политики развития спиртовой отрасли Украины", - говорится в тексте указа.
Согласно решению СНБО, будет создана межведомственная рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию государственной политики развития спиртовой отрасли Украины, которую возглавит заместитель руководителя офиса президента Андрей Смирнов.
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