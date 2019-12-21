В ОБСЕ отреагировали на ситуацию со Sputnik Эстония

"Я призываю власти воздержаться от ненужных ограничений работы иностранных СМИ, которые могут повлиять на свободный поток информации", — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте офиса Дезира.

Ситуация со Sputnik

В среду пресс-служба МИА "Россия сегодня" сообщила, что журналисты Sputnik Эстония получили письма от департамента полиции и погранохраны страны "с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел", если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с агентством.