В ОБСЕ отреагировали на ситуацию со Sputnik Эстония

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти Эстонии воздержаться от ненужных ограничений работы Sputnik.
Он сообщил, что написал эстонским властям о мерах, направленных против журналистов Sputnik, после введения индивидуальных санкций против (гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия) Киселева.
"Я призываю власти воздержаться от ненужных ограничений работы иностранных СМИ, которые могут повлиять на свободный поток информации", — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте офиса Дезира.
В свою очередь, в профсоюзе журналистов во Франции потребовали от Международной федерации журналистов (IFJ) незамедлительно обратить внимание на ситуацию вокруг сотрудников агентства Sputnik в Эстонии.
"Надеюсь, профсоюзы и Международная федерация журналистов отреагируют быстро и решительно. Им нужно обратиться к Совету Европы в Страсбурге и сделать официальное заявление на сайте этой организации", — сказал РИА Новости член Национального профсоюза журналистов Франции (SNJ-CGT) Патрик Каменка.
Также в поддержку журналистов Sputnik выступил бывший эстонский премьер-министр, экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар. Он назвал неправильным, что в Эстонии хотят закрыть канал Sputnik.
"СМИ должны быть свободными, даже если они нам не нравятся. Центристская партия всегда стояла за свободу прессы. Это касается и России, так же как и других стран. Мы не можем молчать о таких вещах", — написал политик в Facebook.
Ситуация со Sputnik
В среду пресс-служба МИА "Россия сегодня" сообщила, что журналисты Sputnik Эстония получили письма от департамента полиции и погранохраны страны "с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел", если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с агентством.
Свои действия Таллин обосновал санкциями, которые ЕС ввел в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине.
МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей вопиющим произволом и заявило о намерении обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ.
Президент Владимир Путин пообещал, что российские власти сделают все, чтобы поддержать работу Sputnik в других странах мира. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.