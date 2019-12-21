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Медиавойны
2019-12-21T18:13+0300
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Во французском профсоюзе прокомментировали ситуацию со Sputnik Эстония
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РИА Новости

Во французском профсоюзе прокомментировали ситуацию со Sputnik Эстония

18:10 21.12.2019 (обновлено: 18:13 21.12.2019)
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© Фото : SputnikМеждународное информационное агентство и радио Sputnik открыло мультимедийный пресс-центр в Минске
Международное информационное агентство и радио Sputnik открыло мультимедийный пресс-центр в Минске
© Фото : Sputnik
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Международной федерации журналистов (IFJ) нужно незамедлительно обратить внимание Совета Европы на ситуацию вокруг сотрудников агентства Sputnik в Эстонии, заявил РИА Новости член Национального профсоюза журналистов Франции (SNJ-CGT) Патрик Каменка.
Ранее МИА "Россия сегодня" сообщило, что сотрудники Sputnik Эстония получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.
"Надеюсь, профсоюзы и Международная федерация журналистов отреагируют быстро и решительно. Им нужно обратиться к Совету Европы в Страсбурге и сделать официальное заявление на сайте этой организации", - сказал он.
В четверг Международная федерация журналистов выразила обеспокоенность ситуацией вокруг сотрудников агентства Sputnik в Эстонии и призвала власти этой страны уважать свободу прессы вне зависимости от гражданства журналистов.
Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом
Вчера, 16:26Медиавойны
Депутат Европарламента прокомментировала ситуацию со Sputnik Эстония
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в пятницу отправил обращения представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой взять под личный контроль ситуацию с давлением властей Эстонии на сотрудников агентства Sputnik.
В конце октября эстонские филиалы международных банковских групп заморозили переводы заработных средств, налоговые платежи и платежи за аренду офиса Sputnik Эстония. Другие банковские структуры Эстонии, в которые обратилось агентство, также отказались проводить данные операции. Арендодатель офиса Sputnik в Таллине известил руководителя редакции об одностороннем расторжении соглашения. До этого в течение четырех лет денежные переводы не вызывали вопросов у местных банков.
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik
Вчера, 13:52Медиавойны
Юрист назвал действия Таллина в отношении Sputnik атакой на прессу
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МедиавойныSputnik ЭстонияSputnikМеждународная федерация журналистовСовет ЕвропыФранцияЭстонияРоссияВ мире
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