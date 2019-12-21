Во французском профсоюзе прокомментировали ситуацию со Sputnik Эстония

Ранее МИА "Россия сегодня" сообщило, что сотрудники Sputnik Эстония получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.

"Надеюсь, профсоюзы и Международная федерация журналистов отреагируют быстро и решительно. Им нужно обратиться к Совету Европы в Страсбурге и сделать официальное заявление на сайте этой организации", - сказал он.

В четверг Международная федерация журналистов выразила обеспокоенность ситуацией вокруг сотрудников агентства Sputnik в Эстонии и призвала власти этой страны уважать свободу прессы вне зависимости от гражданства журналистов.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в пятницу отправил обращения представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой взять под личный контроль ситуацию с давлением властей Эстонии на сотрудников агентства Sputnik.