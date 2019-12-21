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Глава Приморья рекомендовал работодателям сделать 31 декабря выходным
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РИА Новости

Глава Приморья рекомендовал работодателям сделать 31 декабря выходным

17:56 21.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 дек - РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко призвал руководителей организаций края в вопросе, делать ли выходным 31 декабря, опираться на мнение работников, сообщает региональная администрация.
Ранее власти Приморья провели опрос о том, делать ли 31 декабря выходным. Он показал, что приморцы в большинстве своем готовы выйти на работу в субботу, 28 декабря, а 31-го уже начать отдыхать.
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"По словам Олега Кожемяко, важно понимать, что целому ряду предприятий и ведомств предстоит обеспечивать безопасность и жизнедеятельность людей в дни массовых гуляний. Вместе с тем губернатор подчеркнул, что прекрасно понимает тех, кто хочет нормально подготовиться к одному из самых любимых праздников. Поэтому рекомендовал работодателям решить этот вопрос на местах и сделать 31 декабря выходным днем", - говорится в сообщении.
"Лично я 31-го буду работать, точно так же, как и те структуры, которые отвечают за жизнеобеспечение города и края, главы муниципальных образований тоже будут на местах находиться... Но считаю, что работодатели должны посоветоваться с коллективами и предоставить людям возможность выбора – отдыхать 28 декабря или 31 декабря... Решения такие должны приниматься на местах", – отметил Кожемяко.
По его словам, сотрудницы администрации Приморского края смогут уйти домой раньше по согласованию с курирующими вице-губернаторами и директорами департаментов.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого множество российских регионов сделали 31 декабря выходным.
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Новый год—2020Олег КожемякоПриморский крайОбщество
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