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Украинский журналист назвал протокол по газу с Россией поражением США
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РИА Новости

Украинский журналист назвал протокол по газу с Россией поражением США

17:55 21.12.2019 (обновлено: 18:23 21.12.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевРабочие на газоизмерительной станции
Рабочие на газоизмерительной станции
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Главный редактор украинского издания "Страна.ua" Игорь Гужва назвал достижение газового соглашения между Москвой и Киевом поражением Вашингтона.
По его мнению, победителями в этой ситуации стали и Россия, и Украина, а США не смогли добиться желаемого результата.
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"Для американцев была идеальной ситуация, когда бы транзит российского газа через Украину прервался после 1 января 2020 года, притом что Северный и Турецкий потоки достроены бы не были", — написал он в Facebook.
Для этого Вашингтон и принял последний пакет санкций, который был включен в американский оборонный бюджет.
"Гарантии поставок газа в Европу в следующем году — это главное, что выиграла в данном случае Россия", — отметил Гужва.
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По его мнению, украинская сторона также осталась в выигрыше, а вот США не смогли добиться вытеснения России с европейского газового рынка, что было для них стратегически важной задачей.
Накануне Москва и Киев согласовали протокол переговоров по газу. Ожидается, что до нового года стороны подпишут новый пятилетний контракт.
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Игорь ГужваРоссияСШАУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Какая ерунда . 50% акций Российских газовых компаний принадлежат тем же Американцам , они на равных долях с Российскими олигархами . Продажа Российского газа в Европу , им не менее выгодна чем России.
21 декабря, 18:09
freizdorf
25030067
Щас против Украины санкции введут.
21 декабря, 18:21
АСАндрей Ст
12341001
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