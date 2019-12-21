Украинский журналист назвал протокол по газу с Россией поражением США

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Главный редактор украинского издания "Страна.ua" Игорь Гужва назвал достижение газового соглашения между Москвой и Киевом поражением Вашингтона.
"Для американцев была идеальной ситуация, когда бы транзит российского газа через Украину прервался после 1 января 2020 года, притом что Северный и Турецкий потоки достроены бы не были", — написал он в Facebook.
Для этого Вашингтон и принял последний пакет санкций, который был включен в американский оборонный бюджет.
"Гарантии поставок газа в Европу в следующем году — это главное, что выиграла в данном случае Россия", — отметил Гужва.
По его мнению, украинская сторона также осталась в выигрыше, а вот США не смогли добиться вытеснения России с европейского газового рынка, что было для них стратегически важной задачей.
Накануне Москва и Киев согласовали протокол переговоров по газу. Ожидается, что до нового года стороны подпишут новый пятилетний контракт.