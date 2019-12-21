США "бьют по рукам" европейских партнеров санкциями, заявили в Госдуме

"Северный поток — 2" был спроектирован именно по просьбе наших европейских партнеров, поскольку они испытывают потребности в расширении поставок энергоносителей для того, чтобы развивать собственную экономику. Поэтому брать вот так бить по рукам своих партнеров со стороны США выглядит совершенно некрасиво, а тем более вводить – принудительные меры, ограничивающие экономическое развитие европейских государств… В большей степени это удар по Европе, чем по нам. У нас есть свой газовый рынок и нам есть, куда девать свой природный газ", - сказал РИА Новости Морозов.