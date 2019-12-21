США "бьют по рукам" европейских партнеров санкциями, заявили в Госдуме

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Европа заинтересована в прокладке газопровода "Северный поток — 2" больше, чем Россия, и США, вводя санкции против его строительства, "бьют по рукам" своих европейских партнеров, заявил депутат Госдумы Антон Морозов (ЛДПР).
Минфин США в ночь с пятницы на субботу сообщил о вступлении в силу санкций против трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Соединенные Штаты потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, уже приостановила работу.
"Северный поток — 2" был спроектирован именно по просьбе наших европейских партнеров, поскольку они испытывают потребности в расширении поставок энергоносителей для того, чтобы развивать собственную экономику. Поэтому брать вот так бить по рукам своих партнеров со стороны США выглядит совершенно некрасиво, а тем более вводить – принудительные меры, ограничивающие экономическое развитие европейских государств… В большей степени это удар по Европе, чем по нам. У нас есть свой газовый рынок и нам есть, куда девать свой природный газ", - сказал РИА Новости Морозов.
Он подчеркнул, что считает действия США беспрецедентным вмешательством во внутренние дела Европы, поскольку европейские страны имеют право сами решать, нужен ли им "Северный поток — 2", и обладают достаточным суверенитетом для принятия подобных решений. Депутат считает, что действия США вызовут достаточно большое отторжение со стороны европейских государств.
"Конечно, есть угроза срыва проекта, потому что Америка имеет сильное влияние как в политическом плане, так и в военном отношении… Они контролируют всю финансовую систему Европы, многие европейские компании имеют активы в США, поэтому им есть, на что влиять", - отметил Морозов.
30 сентября, 11:18"Северный поток — 2"