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https://ria.ru/20191221/1562681109.html
США "бьют по рукам" европейских партнеров санкциями, заявили в Госдуме
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РИА Новости

США "бьют по рукам" европейских партнеров санкциями, заявили в Госдуме

17:47 21.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток — 2"
Строительство газопровода Северный поток — 2
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Строительство газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Европа заинтересована в прокладке газопровода "Северный поток — 2" больше, чем Россия, и США, вводя санкции против его строительства, "бьют по рукам" своих европейских партнеров, заявил депутат Госдумы Антон Морозов (ЛДПР).
Минфин США в ночь с пятницы на субботу сообщил о вступлении в силу санкций против трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Соединенные Штаты потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, уже приостановила работу.
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"Северный поток — 2" был спроектирован именно по просьбе наших европейских партнеров, поскольку они испытывают потребности в расширении поставок энергоносителей для того, чтобы развивать собственную экономику. Поэтому брать вот так бить по рукам своих партнеров со стороны США выглядит совершенно некрасиво, а тем более вводить – принудительные меры, ограничивающие экономическое развитие европейских государств… В большей степени это удар по Европе, чем по нам. У нас есть свой газовый рынок и нам есть, куда девать свой природный газ", - сказал РИА Новости Морозов.
Он подчеркнул, что считает действия США беспрецедентным вмешательством во внутренние дела Европы, поскольку европейские страны имеют право сами решать, нужен ли им "Северный поток — 2", и обладают достаточным суверенитетом для принятия подобных решений. Депутат считает, что действия США вызовут достаточно большое отторжение со стороны европейских государств.
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"Конечно, есть угроза срыва проекта, потому что Америка имеет сильное влияние как в политическом плане, так и в военном отношении… Они контролируют всю финансовую систему Европы, многие европейские компании имеют активы в США, поэтому им есть, на что влиять", - отметил Морозов.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
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Санкции США против "Северного потока — 2"Антон МорозовСеверный поток — 2Министерство финансов СШАГосдума РФЕвропаСШАЭкономика
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