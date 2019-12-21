Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-21T17:39+0300
https://ria.ru/20191221/1562680958.html
Козак: риски по тарифам и работе ГТС Украины теперь несет "Нафтогаз"
https://cdn24.img.ria.ru/images/151807/00/1518070034_0:94:3020:1793_1036x0_80_0_0_d98b001d00435e57db22696623d1118a.jpg
РИА Новости

Козак: риски по тарифам и работе ГТС Украины теперь несет "Нафтогаз"

17:39 21.12.2019
1516
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Все риски по тарифам транзита, регуляторике и работе ГТС Украины теперь будет нести "Нафтогаз", что позволит "Газпрому" избежать новых судебных разбирательств из-за украинского транзита, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
"Этой схемой, которая в протоколе прописана, мы зачистили, обнулили эти взаимные претензии. И на будущее создали механизм, который не позволяет им возникать", - сказал он.
Газовое оборудование в Львовской области Украины
Вчера, 13:10
Миллер раскрыл детали транзитного договора России и Украины
"Механизм состоит в том, что мы имеем дело не с Украиной, не выясняем ни вопросы регулирования, ни тарифов. Теперь у нас есть компания, которая оказывает нам услугу по доставке российского газа европейским потребителям через Украину, это "Нафтогаз". Вот все риски, связанные с тарифным, законодательным регулированием и функционированием ГТС Украины - это теперь вопрос взаимодействия компании "Нафтогаз Украины" и государства Украина", - пояснил вице-премьер.
По словам Козака, участники переговоров хотели создать схему, которая позволит "Газпрому" не быть непосредственным участником регулирования и установления тарифов на прокачку газа через Украину.
Газораспределительная станция ОАО Газпром
13 декабря, 02:45
История газовых конфликтов России и Украины
301350133
Обсудить 0
Нафтогаз УкраиныГазпромДмитрий КозакРоссияУкраинаЭкономика
Рекомендуем
Рабочие на газоизмерительной станции
Украинский журналист назвал протокол по газу с Россией поражением США
Заместитель председателя правительства РФ РФ Дмитрий Козак в храме-усыпальнице князей Юсуповых Колоннада в музее-усадьбе Архангельское. 21 января 2019
Козак: вопрос по долгу Украины не связан с урегулированием по газу
Газодобывающее предприятие
Козак сообщил, когда Москва и Киев смогут обсудить продление транзита
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Россия не может гарантировать содержание ГТС Украины, заявил Козак
Газодобывающее предприятие на Украине
"Газпром" и "Нафтогаз" договорились об оплате услуг по транзиту
Газораспределительная станция на Украине
Козак назвал решение о выплатах "Газпрома" Киеву взаимовыгодным
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Козак рассказал о возможности дальнейшего диалога России и Украины
Газовое оборудование
Эксперт оценил соглашения России и Украины по транзиту газа
Газовое оборудование в Львовской области Украины
Миллер раскрыл детали транзитного договора России и Украины
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт оценил шансы успеть достроить "Северный поток — 2"
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
В "Нафтогазе" заявили о компромиссе с "Газпромом" по транзиту газа
Строительство газопровода Северный поток-2
В России раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2"
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани: Япония предложила Ирану способ "слома" американских санкций
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
Лавров рассказал о предложении Украины по разведению сил в Донбассе
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак на ПМЭФ-2019
Россия и Украина обсудят прямые поставки газа после Нового года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Запуск "Гонцов-М" на ракете "Союз-2" отложили, сообщает источник
03:09Посол США заявил о благодарности стран ЕС за санкции по Nord Stream 2
02:30Глава МИД Украины объяснил ужесточение правил поездок граждан в Россию
02:12Ким Чен Ын сообщил военным о "сложной внутренней и внешней ситуации"
01:57ВМС Ливии задержали судно с турецким экипажем, сообщили в ЛНА
01:55Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна
01:40Астронавт-ветеран НАСА поиронизировал о готовности корабля Starliner
01:15В Берлине завершена операция на рождественском рынке
01:06Президент Бразилии сообщил, что у него не нашли рака кожи
00:59В Саратове умер полицейский, получивший огнестрельное ранение
00:53Выборы нового главы Абакана пройдут в воскресенье
00:48Шнуров высмеял участника шоу "Голос", оскорбившего Гагарину
00:40Водитель сгоревшего в центре Москвы автомобиля раскрыл подробности ДТП
00:37В Боливии партия Моралеса 29 декабря выберет кандидата на выборы
00:28СМИ: в Берлине полиция не обнаружила подозрительный предмет на рынке
00:21В российских городах пройдет церемония зажжения свечей на Хануку
00:16Главы еврейских общин России поздравили иудеев с Ханукой
23:52В ЕР обсудили ситуацию с экс-депутатом, подозреваемым в убийстве
23:49Российская армейская авиация провела два патрулирования в Сирии
23:47В центре Берлина перекрыли движение из-за подозрительного предмета
Лента новостейМолния