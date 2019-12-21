Козак: риски по тарифам и работе ГТС Украины теперь несет "Нафтогаз"

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Все риски по тарифам транзита, регуляторике и работе ГТС Украины теперь будет нести "Нафтогаз", что позволит "Газпрому" избежать новых судебных разбирательств из-за украинского транзита, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
"Этой схемой, которая в протоколе прописана, мы зачистили, обнулили эти взаимные претензии. И на будущее создали механизм, который не позволяет им возникать", - сказал он.
"Механизм состоит в том, что мы имеем дело не с Украиной, не выясняем ни вопросы регулирования, ни тарифов. Теперь у нас есть компания, которая оказывает нам услугу по доставке российского газа европейским потребителям через Украину, это "Нафтогаз". Вот все риски, связанные с тарифным, законодательным регулированием и функционированием ГТС Украины - это теперь вопрос взаимодействия компании "Нафтогаз Украины" и государства Украина", - пояснил вице-премьер.
По словам Козака, участники переговоров хотели создать схему, которая позволит "Газпрому" не быть непосредственным участником регулирования и установления тарифов на прокачку газа через Украину.
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