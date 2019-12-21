Козак: вопрос по долгу Украины не связан с урегулированием по газу

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Вопрос по долгу Вопрос по долгу Украины перед РФ по евробондам в 3 миллиарда долларов никак не связан с урегулированием по газу, это разные долги, сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак

"Это отдельный вопрос. У нас много сложных вопросов, но это все-таки разные долги. Там государственный долг, здесь - долг компаний, коммерческий", - сказал Козак, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что суть достигнутых договоренностей заключается в том, чтобы подписать мировое соглашение по газовым спорам и закрыть этот вопрос.

"К этой проблеме можно было подвязать еще массу проблем. Но тогда мы бы точно не договорились. Это отдельный вопрос. Его разделили ради того, чтобы скорее достигнуть договоренности", - добавил вице-премьер.

В интервью программе "Вести в субботу" Козак рассказал, что идея увязать эти два вопроса действительно была, но от нее отказались.

"Если мы попытаемся увязать, а такие попытки были, мы тогда не нашли бы развязку. Мы как законопослушные граждане исполним решение суда сейчас Стокгольмского. А там, если будет решение Лондонского суда по поводу суверенного долга, как суд решит, так мы и надеемся, (стороны - ред.) будут исполнять", - добавил вице-премьер.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в конце 2013 года в пользу РФ со ставкой купона 5% годовых, что на тот момент было ниже рыночного уровня. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил по нему дефолт. Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в 3 миллиарда долларов, неосуществленный купонный платеж в 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов.

Апелляционный суд Англии в сентябре 2018 года вынес решение по жалобе Украины, подтвердив правомерность отказа ей в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных с целью избежать выполнения обязательств по этим евробондам. При этом суд заявил, что четвертый аргумент Украины (выпуск еврооблигаций под давлением России), в отличие от остальных, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

Россия в ноябре 2018 года обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину. Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов и удалился для принятия решения. Итоговое постановление суда будет принято позже