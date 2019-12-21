В Курганской области три женщины погибли в ДТП

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Три женщины погибли, ребенок попал в больницу в результате ДТП в Курганской области, сообщает МЧС России.
По данным ведомства, авария произошла возле села Тебенякское Белозерского района на федеральной дороге Р-254.
"В результате ДТП погибли три человека (три женщины), пострадал один ребенок пяти лет (в сознании доставлен в ЦРБ Белозерского района)", - говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.
Отмечается, что на месте аварии работают подразделения дорожной службы и следственно-оперативная группа.