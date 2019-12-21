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В Курганской области три женщины погибли в ДТП
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РИА Новости

В Курганской области три женщины погибли в ДТП

17:24 21.12.2019 (обновлено: 17:28 21.12.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Курганской областиДТП возле села Тебенякское Белозерского района в Курганской области. 21 декабря 2019
ДТП возле села Тебенякское Белозерского района в Курганской области. 21 декабря 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Курганской области
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Три женщины погибли, ребенок попал в больницу в результате ДТП в Курганской области, сообщает МЧС России.
По данным ведомства, авария произошла возле села Тебенякское Белозерского района на федеральной дороге Р-254.
"В результате ДТП погибли три человека (три женщины), пострадал один ребенок пяти лет (в сознании доставлен в ЦРБ Белозерского района)", - говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.
Отмечается, что на месте аварии работают подразделения дорожной службы и следственно-оперативная группа.
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