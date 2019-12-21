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Россия и Украина обсудят прямые поставки газа после Нового года
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РИА Новости

Россия и Украина обсудят прямые поставки газа после Нового года

17:23 21.12.2019 (обновлено: 21:19 21.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак на ПМЭФ-2019
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак на ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия и Украина договорились вернуться к вопросу о прямых поставках российского газа на Украину после новогодних праздников, сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак.
"До Нового года надо урегулировать все эти проблемы, чтобы это не отравляло наши отношения. Надо урегулировать с взаимными претензиями, обнулить их... Нам нужно решить неотложные вопросы, связанные с транспортировкой газа для потребителей и самое главное - с урегулированием всех взаимных претензий и исков", - сказал он, отвечая на вопрос о прямых поставках газа РФ на Украину.
"Мы после Нового года, после новогодних праздников поговорим и на эту тему. Об этом договорились - что мы рассмотрим возможность", - добавил Козак.
Он отметил, что встреча не намечена, но "мы легкие но подъем".
Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в котором были зафиксированы ключевые договоренности по продолжению транзита газа через территорию республики и урегулированию взаимных претензий.
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В интервью программе "Вести в субботу" Козак рассказал, что возможность поставок российского газа предусмотрена в протоколе, который подписан по итогам переговоров.
"Протокол предусматривает возможность такой поставки, в случае если мы разрешим все те проблемы, которые есть, взаимные претензии снимем, если наладим нормальное сотрудничество, если "Нафтогаз Украины" как уполномоченная компания по транзиту газа будет исправно выполнять свои обязательства, а мы обязуемся тоже со своей стороны исправно выполнять свои, то мы договорились в последующем рассмотреть возможность прямых поставок из России на Украину", - пояснил вице-премьер.
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Нафтогаз УкраиныГазпромДмитрий КозакРоссияУкраинаВ мире
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