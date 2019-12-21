Россия и Украина обсудят прямые поставки газа после Нового года

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия и Россия и Украина договорились вернуться к вопросу о прямых поставках российского газа на Украину после новогодних праздников, сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак

"До Нового года надо урегулировать все эти проблемы, чтобы это не отравляло наши отношения. Надо урегулировать с взаимными претензиями, обнулить их... Нам нужно решить неотложные вопросы, связанные с транспортировкой газа для потребителей и самое главное - с урегулированием всех взаимных претензий и исков", - сказал он, отвечая на вопрос о прямых поставках газа РФ на Украину.

"Мы после Нового года, после новогодних праздников поговорим и на эту тему. Об этом договорились - что мы рассмотрим возможность", - добавил Козак.

Он отметил, что встреча не намечена, но "мы легкие но подъем".

Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в котором были зафиксированы ключевые договоренности по продолжению транзита газа через территорию республики и урегулированию взаимных претензий.

В интервью программе "Вести в субботу" Козак рассказал, что возможность поставок российского газа предусмотрена в протоколе, который подписан по итогам переговоров.