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Религия и мировоззрение
2019-12-21T17:21+0300
https://ria.ru/20191221/1562680399.html
Джуканович: в Черногории нет места компромиссу в вопросе о церквях
https://cdn23.img.ria.ru/images/148188/93/1481889385_0:196:2340:1512_1036x0_80_0_0_9c90d3063800b0b09393851f7c6ce19e.jpg
РИА Новости

Джуканович: в Черногории нет места компромиссу в вопросе о церквях

17:21 21.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМило Джуканович
Мило Джуканович
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Мило Джуканович. Архивное фото
БЕЛГРАД, 21 дек – РИА Новости. Законопроект о религиозных объединениях в Черногории будет рассмотрен парламентом, в этом вопросе нет места для компромисса и уступок Сербской православной церкви (СПЦ), заявил президент страны Мило Джуканович.
Правительство Черногории после внесения изменений утвердило 5 декабря проект закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" и направило его на рассмотрение в Скупщину (парламент). При этом правящей Демократической партии социалистов и ее коалиционным партнерам принадлежит 42 из 81 парламентского мандата. Начало обсуждения документа депутатами назначено на 24 декабря.
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В Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после утверждения соответствующего закона в Черногории начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ позвала верующих Черногории на участие в массовом молитвенном сборе 21 декабря в городе Никшич. Собравшиеся около 6 тысяч человек потребовали от властей подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
"Это еще одна и, надеюсь, что последняя попытка шантажа независимой и европейской Черногории со стороны великосербского национализма… Здесь нет места для компромисса, здесь все сделано по правилам и процедуры соблюдены до конца", - прокомментировал Джуканович позицию СПЦ в эфире телеканала Antena M.
Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий
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Митрополит Амфилохий раскритиковал проект о церквях в Черногории
"Речь идет о том, способны ли мы на политический компромисс, способны ли отказаться от того, что строили в предыдущие тридцать лет: обновления государственности Черногории, ее суверенитета, европейского пути развития страны в пользу возвращения к националистической иллюзии, что Черногория должна быть сербским государством, которым будет управлять СПЦ", - отметил глава государства.
По его словам, над подготовкой закона о религиозных объединениях власти страны открыто работали с 2014 года, в ходе 2018 года велось активное общественное обсуждение, в котором участвовали представители религиозных общин страны.
"Это законопроект, над которым работали 5 лет, о чем была оповещена общественность. В момент, когда достигнуты условия, получено мнение международного сообщества, и все поправки внесены, чего еще ожидать, как не рассмотрения его парламентом", - подчеркнул глава черногорского государства.
Президент Черногории Мило Джуканович на саммите стран-участниц Североатлантического альянса НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
20 декабря, 16:37Религия и мировоззрение
Епископ: закон о церквях в Черногории написан по украинскому сценарию
Митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий (Радович) заявил ранее РИА Новости, что власти Черногории совершают безумие продвижением закона о религиозных объединениях и попытками создать "автокефальную" церковь на ложных исторических основаниях.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду, что ситуация вокруг законопроекта о вероисповедании в Черногории выходит за национальные пределы и затрагивает вопросы единства православного мира.
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Религия и мировоззрениеСербская православная церковьМило ДжукановичЧерногория
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