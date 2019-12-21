Джуканович: в Черногории нет места компромиссу в вопросе о церквях

Правительство Черногории после внесения изменений утвердило 5 декабря проект закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" и направило его на рассмотрение в Скупщину (парламент). При этом правящей Демократической партии социалистов и ее коалиционным партнерам принадлежит 42 из 81 парламентского мандата. Начало обсуждения документа депутатами назначено на 24 декабря.

В Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после утверждения соответствующего закона в Черногории начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ позвала верующих Черногории на участие в массовом молитвенном сборе 21 декабря в городе Никшич. Собравшиеся около 6 тысяч человек потребовали от властей подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.

"Это еще одна и, надеюсь, что последняя попытка шантажа независимой и европейской Черногории со стороны великосербского национализма… Здесь нет места для компромисса, здесь все сделано по правилам и процедуры соблюдены до конца", - прокомментировал Джуканович позицию СПЦ в эфире телеканала Antena M.

"Речь идет о том, способны ли мы на политический компромисс, способны ли отказаться от того, что строили в предыдущие тридцать лет: обновления государственности Черногории, ее суверенитета, европейского пути развития страны в пользу возвращения к националистической иллюзии, что Черногория должна быть сербским государством, которым будет управлять СПЦ", - отметил глава государства.

По его словам, над подготовкой закона о религиозных объединениях власти страны открыто работали с 2014 года, в ходе 2018 года велось активное общественное обсуждение, в котором участвовали представители религиозных общин страны.

"Это законопроект, над которым работали 5 лет, о чем была оповещена общественность. В момент, когда достигнуты условия, получено мнение международного сообщества, и все поправки внесены, чего еще ожидать, как не рассмотрения его парламентом", - подчеркнул глава черногорского государства.

Митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий (Радович) заявил ранее РИА Новости, что власти Черногории совершают безумие продвижением закона о религиозных объединениях и попытками создать "автокефальную" церковь на ложных исторических основаниях.