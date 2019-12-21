Козак назвал решение о выплатах "Газпрома" Киеву взаимовыгодным

"Считаю, что нельзя сказать, что это уступка чья-то. Это взаимоприемлемое решение, которое выверено, и оно является выгодным всем", - сказал Козак.

"Есть гарантированные объемы российского газа, которые будут транспортироваться через эту территорию. Нет сложных взаимоотношений между Россией и Украиной, между Газпромом и Украиной. А есть отношения между двумя компаниями, условия этого соглашения мы зафиксировали на пятилетний период, чтобы дискуссий больше никаких не было", - добавил вице-премьер.

Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий.

Договоренности предполагают бронирование мощностей для транзита газа в 65 миллиардов кубов в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах при установлении конкурентного тарифа. Россия и Украина также договорились о выплате "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и отказе от исков, по которым нет окончательного вердикта. Кроме того, будет заключено мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий Украины к "Газпрому" в 7,4 миллиарда долларов.