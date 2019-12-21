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https://ria.ru/20191221/1562680375.html
Козак назвал решение о выплатах "Газпрома" Киеву взаимовыгодным
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РИА Новости

Козак назвал решение о выплатах "Газпрома" Киеву взаимовыгодным

17:19 21.12.2019 (обновлено: 17:38 21.12.2019)
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© РИА Новости / СтрингерГазораспределительная станция на Украине
Газораспределительная станция на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Газораспределительная станция на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Договоренности о выплате "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по уже принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража взаимоприемлемы и выгодны всем, нельзя сказать, что это чья-то уступка, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
"Газпром" и "Нафтогаз", согласно подписанному накануне Россией и Украиной протоколу по газовому сотрудничеству, подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий, при этом российская компания заплатит около 2,9 миллиарда долларов украинской по уже принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража.
"Считаю, что нельзя сказать, что это уступка чья-то. Это взаимоприемлемое решение, которое выверено, и оно является выгодным всем", - сказал Козак.
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Он отметил, что данное решение, прежде всего, выгодно европейским потребителям.
"Есть гарантированные объемы российского газа, которые будут транспортироваться через эту территорию. Нет сложных взаимоотношений между Россией и Украиной, между Газпромом и Украиной. А есть отношения между двумя компаниями, условия этого соглашения мы зафиксировали на пятилетний период, чтобы дискуссий больше никаких не было", - добавил вице-премьер.
Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий.
Договоренности предполагают бронирование мощностей для транзита газа в 65 миллиардов кубов в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах при установлении конкурентного тарифа. Россия и Украина также договорились о выплате "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и отказе от исков, по которым нет окончательного вердикта. Кроме того, будет заключено мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий Украины к "Газпрому" в 7,4 миллиарда долларов.
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Нафтогаз УкраиныУкраинаСитуация на УкраинеГазпромДмитрий КозакКиевЭкономика
Популярные комментарии
С дуба рухнул. Какое может быть "взаимовыгодное" когда даже сам президент назвал решение стокгольмского суда бредом....И ведь совсем недавно - на пресс-конференции. И что ж случилось за два дня? Ну да....Украине за хорошую выдумку - 3 млрда, своему народу "Денег нет""
21 декабря, 17:37
Нил Нилович
2300010
Теперь европейские суды будут штамповать эти взаимовыгодные решения в пользу разных окраин, раз есть такие "козаки" которые за счет российского народа будут их оплачивать.
21 декабря, 17:52
АНАлекс Нил
1800210
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