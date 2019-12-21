Нацсовет по ТВ поддержал создание украинского телеканала в Донбассе

КИЕВ, 21 дек – РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания поддержал создание нового местного телеканала "Донбасс Онлайн", сообщил в субботу член нацсовета Сергей Костинский.
Ранее министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что украинский информационно-развлекательный телеканал, который должны вскоре запустить в Донбассе, сможет конкурировать с российскими каналами.
"Национальный совет поддержал создание нового местного телеканала "Донбасс Онлайн", который будет вещать с Бахмутовки, Широкого, Старобельска, Краматорска, Горняка, Волновахи, Мариуполя и т.д.", - сообщила Костинский на странице в Facebook.
20 декабря, 11:49В Киеве пока не планируют возобновлять ж/д сообщение с Донбассом