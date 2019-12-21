Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-21T17:16+0300
https://ria.ru/20191221/1562680339.html
Нацсовет по ТВ поддержал создание украинского телеканала в Донбассе
https://cdn25.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_0:300:2500:1706_1036x0_80_0_0_5aa902112e446bae8bef4200b80ff615.jpg
РИА Новости

Нацсовет по ТВ поддержал создание украинского телеканала в Донбассе

17:16 21.12.2019
540
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Киев. Архивное фото
КИЕВ, 21 дек – РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания поддержал создание нового местного телеканала "Донбасс Онлайн", сообщил в субботу член нацсовета Сергей Костинский.
Ранее министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что украинский информационно-развлекательный телеканал, который должны вскоре запустить в Донбассе, сможет конкурировать с российскими каналами.
"Национальный совет поддержал создание нового местного телеканала "Донбасс Онлайн", который будет вещать с Бахмутовки, Широкого, Старобельска, Краматорска, Горняка, Волновахи, Мариуполя и т.д.", - сообщила Костинский на странице в Facebook.
Поезд на железнодорожном вокзале в Донецке
20 декабря, 11:49
В Киеве пока не планируют возобновлять ж/д сообщение с Донбассом
0701322
Обсудить 0
ДонбассУкраинаВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
Лавров рассказал о предложении Украины по разведению сил в Донбассе
Газораспределительная станция на Украине
Козак назвал решение о выплатах "Газпрома" Киеву взаимовыгодным
Газовое оборудование
Эксперт оценил соглашения России и Украины по транзиту газа
Заместитель председателя правительства РФ РФ Дмитрий Козак в храме-усыпальнице князей Юсуповых Колоннада в музее-усадьбе Архангельское. 21 января 2019
Козак: вопрос по долгу Украины не связан с урегулированием по газу
Газодобывающее предприятие на Украине
"Газпром" и "Нафтогаз" договорились об оплате услуг по транзиту
Газодобывающее предприятие
Козак сообщил, когда Москва и Киев смогут обсудить продление транзита
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт оценил шансы успеть достроить "Северный поток — 2"
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак на ПМЭФ-2019
Россия и Украина обсудят прямые поставки газа после Нового года
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак выступает на церемонии открытия Российско-Китайского энергетического бизнес-форума в рамках ПМЭФ-2019
Москва и Киев не обсуждали поставки газа на юго-восток Украины
Рабочие на газоизмерительной станции
Украинский журналист назвал протокол по газу с Россией поражением США
Мило Джуканович
Джуканович: в Черногории нет места компромиссу в вопросе о церквях
Митинг против тесной интеграции с Россией, в Минске, Беларусь. 20 декабря 2019
В Минске завершилась акция оппозиции против интеграции с Россией
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Россия не может гарантировать содержание ГТС Украины, заявил Козак
Петр Порошенко
В спортклубе, который СМИ связывают с Порошенко, нашли скрытые камеры
Международное информационное агентство и радио Sputnik открыло мультимедийный пресс-центр в Минске
Во французском профсоюзе прокомментировали ситуацию со Sputnik Эстония
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Запуск "Гонцов-М" на ракете "Союз-2" отложили, сообщает источник
03:09Посол США заявил о благодарности стран ЕС за санкции по Nord Stream 2
02:30Глава МИД Украины объяснил ужесточение правил поездок граждан в Россию
02:12Ким Чен Ын сообщил военным о "сложной внутренней и внешней ситуации"
01:57ВМС Ливии задержали судно с турецким экипажем, сообщили в ЛНА
01:55Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна
01:40Астронавт-ветеран НАСА поиронизировал о готовности корабля Starliner
01:15В Берлине завершена операция на рождественском рынке
01:06Президент Бразилии сообщил, что у него не нашли рака кожи
00:59В Саратове умер полицейский, получивший огнестрельное ранение
00:53Выборы нового главы Абакана пройдут в воскресенье
00:48Шнуров высмеял участника шоу "Голос", оскорбившего Гагарину
00:40Водитель сгоревшего в центре Москвы автомобиля раскрыл подробности ДТП
00:37В Боливии партия Моралеса 29 декабря выберет кандидата на выборы
00:28СМИ: в Берлине полиция не обнаружила подозрительный предмет на рынке
00:21В российских городах пройдет церемония зажжения свечей на Хануку
00:16Главы еврейских общин России поздравили иудеев с Ханукой
23:52В ЕР обсудили ситуацию с экс-депутатом, подозреваемым в убийстве
23:49Российская армейская авиация провела два патрулирования в Сирии
23:47В центре Берлина перекрыли движение из-за подозрительного предмета
Лента новостейМолния