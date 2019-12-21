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Комитет ГД рассмотрит с приоритетом проект о пропаганде наркотиков
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РИА Новости

Комитет ГД рассмотрит с приоритетом проект о пропаганде наркотиков

17:06 21.12.2019 (обновлено: 17:07 21.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции готов в приоритетном порядке рассмотреть законопроект о новых штрафах за пропаганду наркотиках в интернете, как только он поступит в палату, заявил журналистам глава комитета Василий Пискарев.
Ранее правительство на заседании в четверг одобрило соответствующий законопроект. Он подготовлен в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина по итогам встречи с представителями общественности Дальнего Востока.
"Комитет готов рассмотреть в приоритетном порядке законопроект о введении повышенных штрафных санкций для владельцев интернет-ресурсов, пропагандирующих в интернете наркотики, когда он будет внесен в Госдуму", - заявил журналистам Пискарев.
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Он отметил, что дополнительные меры по усилению ответственности за пропаганду наркотиков в сети обсуждались совместно с представителями МВД России на расширенном заседании комитета 21 ноября, где рассматривался проект Стратегии государственной антинаркотической политики России до 2030 года.
Глава комитета также напомнил, что ранее в этом году Госдума приняла разработанные депутатами комитета поправки в законы "О средствах массовой информации" и "О рекламе" в части запрета распространения сведений о новых потенциально опасных психоактивных веществах, в мае закон был подписан президентом РФ.
"Одобренный правительством законопроект подкрепляет действие этого закона повышенными санкциями в отношении организаторов такой пропаганды в интернете и позволит оперативно пресекать вовлечение несовершеннолетних в употребление наркотиков и психоактивных веществ", - подчеркнул депутат.
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Василий ПискаревГосдума РФМВД РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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