В Минске завершилась акция оппозиции против интеграции с Россией

МИНСК, 21 дек – РИА Новости. Несанкционированная акция белорусской оппозиции против углубленной интеграции с Россией прошла в субботу в центре Несанкционированная акция белорусской оппозиции против углубленной интеграции с Россией прошла в субботу в центре Минска в спокойном режиме, без происшествий и задержаний, передает корреспондент РИА Новости.

Накануне вечером на Октябрьской площади, возле Дворца республики, стартовала аналогичная несанкционированная акция. По данным правозащитников, в пик акции, которая продлилась более трех часов, ее участниками были около 1,6 тысячи человек. Правоохранители никого не задерживали, но предупреждали граждан об административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Нынешняя акция на Октябрьской площади продолжила пятничные протесты, которые, по заявлениям представителей оппозиции, были приурочены ко встрече президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге. Визуально в акции приняли участие несколько сотен человек, многие из них развернули традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги, пели песни на белорусском языке и периодически скандировали "Жыве Беларусь!" ("Живет Белоруссия!"), "Ганьба" ("Позор"). Перед участниками митинга выступили организаторы, которые призвали собравшихся защищать независимость и суверенитет Белоруссии. Были также зачитаны некоторые статьи конституции республики, касающиеся суверенитета. Меры безопасности на Октябрьской площади усилены, однако задержаний не было.

Между тем среди собравшихся на площади в центре Минска днем в субботу был и сторонник интеграции с Россией, который стоял с плакатом "Союзному государству быть!".

Ранее, 7-8 декабря, в Минске также прошли акции против углубленной интеграции с Россией. Тогда один из активистов передал через сотрудника милиции в российское посольство резолюцию митинга, в который выражался отказ от признания документов, которые могут быть подписаны главами Белоруссии и России, а также призыв к международному сообществу признать нелегитимными будущие интеграционные соглашения.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к 20-летию союзного договора предлагалось принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты". Всего разрабатывается 31 проект отраслевых "дорожных карт" в различных сферах, почти все из них уже согласованы сторонами.