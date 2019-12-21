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В Минске завершилась акция оппозиции против интеграции с Россией
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РИА Новости

В Минске завершилась акция оппозиции против интеграции с Россией

16:55 21.12.2019
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© AP Photo / Sergei GritsМитинг против тесной интеграции с Россией, в Минске, Беларусь. 20 декабря 2019
Митинг против тесной интеграции с Россией, в Минске, Беларусь. 20 декабря 2019
© AP Photo / Sergei Grits
МИНСК, 21 дек – РИА Новости. Несанкционированная акция белорусской оппозиции против углубленной интеграции с Россией прошла в субботу в центре Минска в спокойном режиме, без происшествий и задержаний, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне вечером на Октябрьской площади, возле Дворца республики, стартовала аналогичная несанкционированная акция. По данным правозащитников, в пик акции, которая продлилась более трех часов, ее участниками были около 1,6 тысячи человек. Правоохранители никого не задерживали, но предупреждали граждан об административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии.
Нынешняя акция на Октябрьской площади продолжила пятничные протесты, которые, по заявлениям представителей оппозиции, были приурочены ко встрече президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге. Визуально в акции приняли участие несколько сотен человек, многие из них развернули традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги, пели песни на белорусском языке и периодически скандировали "Жыве Беларусь!" ("Живет Белоруссия!"), "Ганьба" ("Позор"). Перед участниками митинга выступили организаторы, которые призвали собравшихся защищать независимость и суверенитет Белоруссии. Были также зачитаны некоторые статьи конституции республики, касающиеся суверенитета. Меры безопасности на Октябрьской площади усилены, однако задержаний не было.
Протестующие во время митинга в центре Минска, Беларусь. 7 декабря 2019
8 декабря, 16:03
В Минске противники интеграции передали резолюцию в посольство России
Между тем среди собравшихся на площади в центре Минска днем в субботу был и сторонник интеграции с Россией, который стоял с плакатом "Союзному государству быть!".
Ранее, 7-8 декабря, в Минске также прошли акции против углубленной интеграции с Россией. Тогда один из активистов передал через сотрудника милиции в российское посольство резолюцию митинга, в который выражался отказ от признания документов, которые могут быть подписаны главами Белоруссии и России, а также призыв к международному сообществу признать нелегитимными будущие интеграционные соглашения.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи
7 декабря, 16:14Союзное государство
Лукашенко оценил темпы интеграции России и Белоруссии
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к 20-летию союзного договора предлагалось принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты". Всего разрабатывается 31 проект отраслевых "дорожных карт" в различных сферах, почти все из них уже согласованы сторонами.
Ранее Лукашенко в обращении к белорусским парламентариям подверг критике заявления оппозиции о том, что власти "сдают" независимость, идя на интеграцию с Россией. Президент отмечал, что Минск и Москва не ведут диалог по политическим вопросам, например, о создании единого парламента. Белорусский лидер также неоднократно говорил о важности развития интеграции с РФ на равноправной основе.
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Александр ЛукашенкоВладимир ПутинМинскБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
И самый прикол что написали на английском языке, то ли не беларуссы, то ли что послу американскому удобнее было читать.
21 декабря, 17:06
АСАндрей Ст
1230000
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