В Хабаровском крае пьяный мужчина застрелил своего ребенка

ХАБАРОВСК , 21 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Хабаровского края , который подозревается в том, что выстрелил из ружья в своего малолетнего сына, сообщает в субботу СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"По версии следствия, 21 декабря 2019 года подозреваемый, находясь в квартире дома села Гаровка, 2, произвел выстрел из ружья в сторону малолетнего сына. Последний получил ранение, от которого скончался", - говорится в сообщении.

Отмечается, что момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. С места происшествия изъято гладкоствольное ружье. Разрешительных документов у мужчины на оружие нет.

"В отношении 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.