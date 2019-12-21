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В Хабаровском крае пьяный мужчина застрелил своего ребенка
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РИА Новости

В Хабаровском крае пьяный мужчина застрелил своего ребенка

16:48 21.12.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ХАБАРОВСК , 21 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Хабаровского края, который подозревается в том, что выстрелил из ружья в своего малолетнего сына, сообщает в субботу СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
"По версии следствия, 21 декабря 2019 года подозреваемый, находясь в квартире дома села Гаровка, 2, произвел выстрел из ружья в сторону малолетнего сына. Последний получил ранение, от которого скончался", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. С места происшествия изъято гладкоствольное ружье. Разрешительных документов у мужчины на оружие нет.
"В отношении 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Следственный комитет РФХабаровский крайПроисшествия
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