В Уфе эвакуировали посетителей ТЦ из-за пожарной сигнализации

Кнопка пожарной тревоги в торгово-развлекательном центре "Серебряный дом" в Москве

УФА, 21 дек - РИА Новости. Башкирские спасатели эвакуировали 2,5 тысячи посетителей торгового центра в Башкирские спасатели эвакуировали 2,5 тысячи посетителей торгового центра в Уфе из-за срабатывания пожарной сигнализации, возгорания не было, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии

По данным ведомства, спасателям поступило сообщение о том, что в торговом центре "Мега" на улице Рубежная в городе Уфа произошло срабатывание автоматической пожарной сигнализации. На место незамедлительно выехали силы и средства МЧС России.

"По прибытию установлено, что в помещении одного бутика произошла неисправность электрооборудования. Эвакуированы 2500 человек, в том числе 700 детей. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении ГУ МЧС по республике.