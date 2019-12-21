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В Уфе эвакуировали посетителей ТЦ из-за пожарной сигнализации
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РИА Новости

В Уфе эвакуировали посетителей ТЦ из-за пожарной сигнализации

16:47 21.12.2019
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаКнопка пожарной тревоги в торгово-развлекательном центре "Серебряный дом" в Москве
Кнопка пожарной тревоги в торгово-развлекательном центре Серебряный дом в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
УФА, 21 дек - РИА Новости. Башкирские спасатели эвакуировали 2,5 тысячи посетителей торгового центра в Уфе из-за срабатывания пожарной сигнализации, возгорания не было, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
По данным ведомства, спасателям поступило сообщение о том, что в торговом центре "Мега" на улице Рубежная в городе Уфа произошло срабатывание автоматической пожарной сигнализации. На место незамедлительно выехали силы и средства МЧС России.
"По прибытию установлено, что в помещении одного бутика произошла неисправность электрооборудования. Эвакуированы 2500 человек, в том числе 700 детей. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении ГУ МЧС по республике.
Ведомство отмечает, что работа крупного торгового центра продолжена, в настоящий момент посетители и персонал заходят в здание.
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Республика БашкортостанМЧС РФУфаПроисшествия
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