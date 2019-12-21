В Уфе эвакуировали посетителей ТЦ из-за пожарной сигнализации

По данным ведомства, спасателям поступило сообщение о том, что в торговом центре "Мега" на улице Рубежная в городе Уфа произошло срабатывание автоматической пожарной сигнализации. На место незамедлительно выехали силы и средства МЧС России.
"По прибытию установлено, что в помещении одного бутика произошла неисправность электрооборудования. Эвакуированы 2500 человек, в том числе 700 детей. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении ГУ МЧС по республике.
Ведомство отмечает, что работа крупного торгового центра продолжена, в настоящий момент посетители и персонал заходят в здание.
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