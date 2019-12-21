Военный бюджет США говорит о стремлении продлить СНВ-3, заявил эксперт

"Американский закон об оборонном бюджете говорит о стремлении продлить это важнейшее соглашение. Я думаю, что оно будет отвечать интересам безопасности как России, так и США, да и всего остального мира. Поэтому это важный элемент, который позволяет рассчитывать на то, что соответствующее соглашение будет заключено на приемлемых для двух сторон условиях", - сказал Коротченко.