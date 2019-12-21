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Военный бюджет США говорит о стремлении продлить СНВ-3, заявил эксперт
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РИА Новости

Военный бюджет США говорит о стремлении продлить СНВ-3, заявил эксперт

16:33 21.12.2019 (обновлено: 16:34 21.12.2019)
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© AP Photo / Charlie RiedelОбъект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
© AP Photo / Charlie Riedel
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Военный бюджет США на 2020 год свидетельствует о том, что Штаты продолжают курс на конфронтацию с Россией, но несет в себе и положительные моменты, такие как возможность продления договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год. Туда включены средства на "противодействие России", санкции против "Северного потока — 2" и военная помощь Украине. Кроме того, документ подразумевает, что продление американо-российского СНВ-3 - в интересах США. Всего на нужды Пентагона выделено 738 миллиардов долларов (в 2019 году бюджет был  716 миллиардов).
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"Американский закон об оборонном бюджете говорит о стремлении продлить это важнейшее соглашение. Я думаю, что оно будет отвечать интересам безопасности как России, так и США, да и всего остального мира. Поэтому это важный элемент, который позволяет рассчитывать на то, что соответствующее соглашение будет заключено на приемлемых для двух сторон условиях", - сказал Коротченко.
Он подчеркнул, что тем не менее, России придется считаться с развитием "всех элементов американской военной мощи", что предусматривает подписанный Трампом документ.
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"Главное для нас – не ввязываясь в лобовую гонку вооружений, сдерживать США, поддерживать стратегический баланс. Ну а курс на конфронтацию, ужесточение политики США в отношении России совершенно очевиден, поскольку этот же бюджет увязывает и санкции против важнейших стратегических энергетических проектов, которые реализует Россия – "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Теперь у американцев будет возможность введения санкций", - добавил Коротченко.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года.
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Договор СНВ-3Дональд ТрампИгорь КоротченкоМинистерство обороны СШАСШАВ мире
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