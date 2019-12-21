В Заполярье группа подростков избила полицейских

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Апатитах произошла массовая драка, в ходе которой школьники избили двоих полицейских после дискотеки в городском Дворце культуры. Об этом сообщил местный портал "Хибинформбюро".
После дискотеки к зданию ДК приехали два наряда патрульно-постовой службы. Полицейские заметили в толпе юношу с банкой пива в руке, который ругался матом и игнорировал замечания. Когда они потребовали проследовать за ними, он начал сопротивляться, после чего завязалась массовая драка. Группа подростков повалила одного из полицейских и начала пинать ногами, впоследствии у него обнаружили сотрясение мозга, а второго несколько раз ударили кулаками по голове.
28 ноября, 08:00В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район
Двое полицейских обратились за медицинской помощью. Правоохранители задержали девятерых участников драки.
В УМВД по региону отметили, что причиной появления полиции у здания ДК стали сообщения о шумном поведении молодежи. В ведомстве подтвердили, что подростки не реагировали на замечания полицейских и оказывали активное сопротивление, из-за чего сотрудники полиции получили травмы.
Как сообщили в Следственном комитете, начата проверка по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции. Сейчас подозреваемых допрашивают. Служебную проверку также проводит УМВД России по Мурманской области.