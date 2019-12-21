В Заполярье группа подростков избила полицейских

После дискотеки к зданию ДК приехали два наряда патрульно-постовой службы. Полицейские заметили в толпе юношу с банкой пива в руке, который ругался матом и игнорировал замечания. Когда они потребовали проследовать за ними, он начал сопротивляться, после чего завязалась массовая драка. Группа подростков повалила одного из полицейских и начала пинать ногами, впоследствии у него обнаружили сотрясение мозга, а второго несколько раз ударили кулаками по голове.