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В Заполярье группа подростков избила полицейских
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РИА Новости

В Заполярье группа подростков избила полицейских

16:33 21.12.2019 (обновлено: 22:48 21.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудники полиции на улице Москвы
Сотрудники полиции на улице Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Апатитах произошла массовая драка, в ходе которой школьники избили двоих полицейских после дискотеки в городском Дворце культуры. Об этом сообщил местный портал "Хибинформбюро".
После дискотеки к зданию ДК приехали два наряда патрульно-постовой службы. Полицейские заметили в толпе юношу с банкой пива в руке, который ругался матом и игнорировал замечания. Когда они потребовали проследовать за ними, он начал сопротивляться, после чего завязалась массовая драка. Группа подростков повалила одного из полицейских и начала пинать ногами, впоследствии у него обнаружили сотрясение мозга, а второго несколько раз ударили кулаками по голове.
Драка
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Двое полицейских обратились за медицинской помощью. Правоохранители задержали девятерых участников драки.
В УМВД по региону отметили, что причиной появления полиции у здания ДК стали сообщения о шумном поведении молодежи. В ведомстве подтвердили, что подростки не реагировали на замечания полицейских и оказывали активное сопротивление, из-за чего сотрудники полиции получили травмы.
Как сообщили в Следственном комитете, начата проверка по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции. Сейчас подозреваемых допрашивают. Служебную проверку также проводит УМВД России по Мурманской области.
Полиция
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АпатитыРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
а надо сделать как в США чуть что сказал полицейскому сразу получил электрошоком,оказал сопротивление можно применять оружие на поражени.тогда и порядок сразу будет
21 декабря, 17:19
Наталья Доброва
338655368
приедут папы с мохнатыми рученками ,всё уладят.
21 декабря, 16:59
Александр Логинов
15019122870
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