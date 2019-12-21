Эксперт оценил шансы успеть достроить "Северный поток — 2"

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Шанс успеть достроить Шанс успеть достроить "Северный поток — 2" , не подвергаясь американским санкциям, у России есть, но это будет во многом зависеть от позиции Германии , прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Минфин США в ночь с пятницы на субботу сообщил о вступлении в силу санкций против трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Соединенные Штаты потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, уже приостановила работу.

"Закон даёт определенную гибкость администрации в применении санкций. И соответственно, Германия должна занять такую переговорную позицию, которая будет способствовать предоставлению времени на сворачивание работ, в течение которого укладка газопровода будет завершена без введения санкций против трубоукладчика", - заявил Гривач.

"Если это не будет сделано, то проект будет завершен силами других судов. Это потребует больше времени, но все равно речь идёт о нескольких месяцах", - добавил эксперт.

Он также отметил, что газопровод "Турецкий поток" санкции никак затронуть уже не могут, так как его морская часть уже давно достроена.