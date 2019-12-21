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Эксперт оценил шансы успеть достроить "Северный поток — 2"
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РИА Новости

Эксперт оценил шансы успеть достроить "Северный поток — 2"

16:32 21.12.2019
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Шанс успеть достроить "Северный поток — 2", не подвергаясь американским санкциям, у России есть, но это будет во многом зависеть от позиции Германии, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Минфин США в ночь с пятницы на субботу сообщил о вступлении в силу санкций против трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Соединенные Штаты потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, уже приостановила работу.
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"Закон даёт определенную гибкость администрации в применении санкций. И соответственно, Германия должна занять такую переговорную позицию, которая будет способствовать предоставлению времени на сворачивание работ, в течение которого укладка газопровода будет завершена без введения санкций против трубоукладчика", - заявил Гривач.
"Если это не будет сделано, то проект будет завершен силами других судов. Это потребует больше времени, но все равно речь идёт о нескольких месяцах", - добавил эксперт.
Он также отметил, что газопровод "Турецкий поток" санкции никак затронуть уже не могут, так как его морская часть уже давно достроена.
В Минэкономике ФРГ ранее в субботу заявили РИА Новости, что ведомство не приемлет экстерриториальные санкции против проекта газопровода "Северный поток — 2", добавив что "это позиция всего правительства".
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
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Санкции США против "Северного потока — 2"Северный поток — 2Алексей ГривачТурецкий потокМинистерство финансов СШАГерманияРоссияСШАЭкономика
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