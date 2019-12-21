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2019-12-21T16:26+0300
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Депутат Европарламента прокомментировала ситуацию со Sputnik Эстония
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РИА Новости

Депутат Европарламента прокомментировала ситуацию со Sputnik Эстония

16:26 21.12.2019
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CC BY-SA 4.0 / Sven Tupits / Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом
Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом
CC BY-SA 4.0 / Sven Tupits /
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Политика Таллина в отношении журналистов Sputnik Эстония – это перенос отношения к России на агентство, никаких оснований для резкого изменения поведения не было, считает депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом.
Ранее МИА "Россия сегодня" сообщило, что сотрудники Sputnik Эстония получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.
"Я читала эти письма (с угрозами – ред.). Аргументация в них притянута за уши. Я вижу тут очень плохую параллель с тем, что в четверг Европарламент принял резолюцию, осуждающую российский закон об иноагентах. Все это выглядит какой-то скоординированной кампанией и это всегда настораживает. Я думаю, что наша полиция понятия не имела, что такая резолюция готовится. Но я мало верю в совпадения. Мне кажется, что это наступление по нескольким фронтам", - сказала она в беседе с РИА Новости.
"Мне непонятно, что послужило триггером всей этой ситуации, потому что ничего ведь не изменилось. Sputnik работает несколько лет. На них не подавали в суд в Эстонии, на них не подавали жалобу в Совет по прессе. Их никогда не ловили на том, что они сделали что-то плохо и неправильно. Это просто перенос отношения к России на Sputnik. Я думаю, что дело в этом", - подчеркнула она.
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Тоом отметила, что сейчас время подготовки к праздникам – Рождеству, Новому году, время выбрано очень удачно, никто ничего не будет делать дней десять. Что делать сотрудникам агентства сейчас, пока непонятно, юристы работают над этим, добавила она.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в пятницу отправил обращения представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой взять под личный контроль ситуацию с давлением властей Эстонии на сотрудников агентства Sputnik.
В конце октября эстонские филиалы международных банковских групп заморозили переводы заработных средств, налоговые платежи и платежи за аренду офиса Sputnik Эстония. Другие банковские структуры Эстонии, в которые обратилось агентство, также отказались проводить данные операции. Арендодатель офиса Sputnik в Таллине известил руководителя редакции об одностороннем расторжении соглашения. До этого в течение четырех лет денежные переводы не вызывали вопросов у местных банков.
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