Забайкалье получит 1,4 млрд рублей из федбюджета на доплаты к пенсиям

"Ранее те пенсионеры, у кого доходы были менее прожиточного минимума (8846 рублей), получали федеральную соцдоплату к пенсии через пенсионный фонд РФ. В связи с тем, что размер прожиточного минимума для пенсионера в 2020 году составит 9829 рублей и превысит федеральную величину на 5,3% и на 11% величину 2019 года, доплата к пенсии будет вестись через краевой центр соцзащиты населения Забайкальского края", - добавили в пресс-службе.