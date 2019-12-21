Забайкалье получит 1,4 млрд рублей из федбюджета на доплаты к пенсиям

ЧИТА, 21 дек - РИА Новости. Более 1,4 миллиарда рублей получит Забайкалье из федерального бюджета на региональные доплаты пенсионерам с доходами ниже прожиточного минимума, сообщили в министерстве социальной защиты населения Забайкальского края.
"Министерством социальной защиты России рассматриваются 13 соглашений на 2020-2022 годы, часть из которых уже подписана. На 2020 год определено свыше двух миллиардов рублей, более 1,4 миллиарда рублей предусмотрено на выплаты региональной социальной доплаты к пенсии тем, у кого доходы ниже прожиточного минимума", - приводит пресс-служба слова министра соцзащиты региона Инны Щегловой.
Уточняется, что с 2020 года доплата к пенсии будет выплачиваться в новом формате.
"Ранее те пенсионеры, у кого доходы были менее прожиточного минимума (8846 рублей), получали федеральную соцдоплату к пенсии через пенсионный фонд РФ. В связи с тем, что размер прожиточного минимума для пенсионера в 2020 году составит 9829 рублей и превысит федеральную величину на 5,3% и на 11% величину 2019 года, доплата к пенсии будет вестись через краевой центр соцзащиты населения Забайкальского края", - добавили в пресс-службе.