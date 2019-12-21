Китай выразил протест США из-за пункта о Тайване в оборонном бюджете

ПЕКИН, 21 дек – РИА Новости. Китай выражает США решительный протест в связи с включением в проект оборонного бюджета на 2020 год пунктов о поддержке протестующих в Гонконге и военном сотрудничестве с Тайванем, Пекин призывает США немедленно исправить ошибки, заявил в субботу официальный представитель комитета по международным делам Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ю Вэньцзэ.

"Американская сторона не приняла во внимание выраженную многократно твердую и справедливую позицию КНР, соответствующий законопроект содержит множество пунктов, которые являются вмешательством во внутренние дела Китая, они затрагивают вопрос Тайваня, Гонконга и Синьцзяна, соответствующие пункты полны предубеждений и игнорируют факты, Китай в этой связи выражает острое недовольство и решительный протест", - заявил Ю Вэньцзэ.

По его словам, содержание документа, касающееся Тайваня, серьезно нарушает принцип "одного Китая" и трех совместных коммюнике Китая и США, наносит значительный ущерб отношениям Пекина и Вашингтона, а также угрожает миру и стабильности в Тайваньском проливе.

"Вопрос Тайваня является исключительно внутренним делом Китая и не терпит никакого внешнего вмешательства", - указал он.

Отмечается, что целый ряд противоправных действия, которые поставили под угрозу общественный порядок и безопасность в Гонконге, стали серьезным вызовом для верховенства закона и принципа "одна страна, две системы".

Ю Вэньцзэ подчеркнул, что "насилие – это насилие, и никакие петиции и апелляции не могут оправдать его, а план США по вмешательству во внутренние дела других государств под предлогом защиты демократии и прав человека никогда не увенчается успехом".