Китай выразил протест США из-за пункта о Тайване в оборонном бюджете

ПЕКИН, 21 дек – РИА Новости. Китай выражает США решительный протест в связи с включением в проект оборонного бюджета на 2020 год пунктов о поддержке протестующих в Гонконге и военном сотрудничестве с Тайванем, Пекин призывает США немедленно исправить ошибки, заявил в субботу официальный представитель комитета по международным делам Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ю Вэньцзэ.
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов на 2020 год, куда включены средства на "противодействие России", санкции против "Северного потока — 2", военная помощь Украине, укрепление оборонных возможностей Тайваня путем проведения совместных учений и продажи острову вооружений, а также поддержка протестующих в Гонконге.
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"Американская сторона не приняла во внимание выраженную многократно твердую и справедливую позицию КНР, соответствующий законопроект содержит множество пунктов, которые являются вмешательством во внутренние дела Китая, они затрагивают вопрос Тайваня, Гонконга и Синьцзяна, соответствующие пункты полны предубеждений и игнорируют факты, Китай в этой связи выражает острое недовольство и решительный протест", - заявил Ю Вэньцзэ.
По его словам, содержание документа, касающееся Тайваня, серьезно нарушает принцип "одного Китая" и трех совместных коммюнике Китая и США, наносит значительный ущерб отношениям Пекина и Вашингтона, а также угрожает миру и стабильности в Тайваньском проливе.
"Вопрос Тайваня является исключительно внутренним делом Китая и не терпит никакого внешнего вмешательства", - указал он.
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Отмечается, что целый ряд противоправных действия, которые поставили под угрозу общественный порядок и безопасность в Гонконге, стали серьезным вызовом для верховенства закона и принципа "одна страна, две системы".
Ю Вэньцзэ подчеркнул, что "насилие – это насилие, и никакие петиции и апелляции не могут оправдать его, а план США по вмешательству во внутренние дела других государств под предлогом защиты демократии и прав человека никогда не увенчается успехом".
"Мы решительно призываем США отбросить мышление времен "холодной войны", прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая, немедленно предпринять эффективные меры для устранения негативного влияния (от этого вмешательства – Прим. ред.)", - заявил он.
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