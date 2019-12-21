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В Петербурге задержали похитителей драгоценностей из ювелирного салона
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РИА Новости

В Петербурге задержали похитителей драгоценностей из ювелирного салона

16:08 21.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали двух мужчин, которые подозреваются в краже драгоценностей из ювелирного салона, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее в полицию Санкт-Петербурга поступила информация, что в ночь на 15 декабря неизвестные через подвал, проломив пол, проникли в сейфовое помещение ювелирного салона в доме по проспекту Большевиков. Взломав металлический ящик, они похитили ювелирные изделия и деньги. Общий ущерб составил 10 миллионов рублей.
"Сотрудниками оперативно-розыскной части ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти при содействии сотрудников УМВД России по Невскому району, силовой поддержке Росгвардии задержаны двое ранее судимых 46-летних неработающих граждан. Установлено, что указанные граждане являются участниками организованной группы, занимающейся совершением краж из организаций и предприятий", - сказала Волк.
У задержанных полицейские изъяли три автомобиля, инструмент для бурения бетонных перекрытий, 28 мобильных телефонов, радиостанции, а также ювелирные изделия.
Оба фигуранта арестованы.
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