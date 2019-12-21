В Петербурге задержали похитителей драгоценностей из ювелирного салона

Ранее в полицию Санкт-Петербурга поступила информация, что в ночь на 15 декабря неизвестные через подвал, проломив пол, проникли в сейфовое помещение ювелирного салона в доме по проспекту Большевиков. Взломав металлический ящик, они похитили ювелирные изделия и деньги. Общий ущерб составил 10 миллионов рублей.