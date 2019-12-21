В России раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2"

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российские политики и дипломаты раскритиковали введение американских санкций против " . Российские политики и дипломаты раскритиковали введение американских санкций против " Северного потока — 2 ".

Ранее Минфин США сообщил о вступлении в силу санкций против трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Вашингтон также потребовал от ведущих прокладку компаний немедленно прекратить строительство. Так, в ожидании разъяснений компания Allseas остановила работу над укладкой газопровода. В Берлине уже выступили против введения санкций. В частности, в немецком правительстве ограничительные меры сочли вмешательством во внутренние дела страны.

"Наблюдаем с интересом"

Москва продолжит реализовывать свои экономические проекты вне зависимости от санкций, отметили в МИД

"С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников", — говорится в комментарии дипломатического ведомства.

Российские дипломаты считают, что Вашингтон руководствуется не европейскими интересами, а своими собственными.

"Прослеживается стремление навязать Европе американский сжиженный газ, обходящийся ей гораздо дороже трубопроводных поставок из России, и тем самым замедлить развитие ее экономики, подорвать способность конкурировать с США на мировых рынках. В итоге европейцы остаются в проигрыше по всем статьям", — отметили в МИД.

В заявлении министерства отмечается, что реакция европейских стран продемонстрирует, насколько они суверенны.

Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание, что страна с госдолгом в 22 триллиона долларов запрещает другим развивать свою экономику.

"Скоро потребуют немедленно прекратить дышать. И ведь многие выполнят", — написала она в фейсбуке.

"Силовой бандитизм"

Сенатор Алексей Пушков призвал дождаться конкретных шагов со стороны Берлина.

"Меркель заявила о неприятии этих санкций. Остается понять, как именно она их "не примет". Если на словах, то США не обратят на это никакого внимания", — написал он в твиттере.

Член верхней палаты российского парламента Константин Косачев, в свою очередь, назвал введение санкций против "Северного потока — 2" силовым бандитизмом.

"Цель этого циничного применения США энергетики как оружия — обеспечение одностороннего конкурентного преимущества для себя. От европейских стран должна последовать решительная реакция отторжения этой силовой акции", — заявил он РИА Новости.

Также парламентарий отметил, что Москве не следует корректировать свои действия из-за политики американских партнеров. По его мнению, Вашингтон "делает энергетику оружием".

"Усматриваю фантастической силы символику в том, что нынешние санкции включены именно в оборонный бюджет США", — цитирует его RT

Сенатор Олег Морозов также согласился, что санкции не остановят строительство газопровода.

"Решение будет найдено и проект будет завершен", — заявил Морозов.