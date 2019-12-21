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В России раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

В России раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2"

16:00 21.12.2019 (обновлено: 01:28 22.12.2019)
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© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Agiteco
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российские политики и дипломаты раскритиковали введение американских санкций против "Северного потока — 2".
Ранее Минфин США сообщил о вступлении в силу санкций против трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Вашингтон также потребовал от ведущих прокладку компаний немедленно прекратить строительство. Так, в ожидании разъяснений компания Allseas остановила работу над укладкой газопровода. В Берлине уже выступили против введения санкций. В частности, в немецком правительстве ограничительные меры сочли вмешательством во внутренние дела страны.

"Наблюдаем с интересом"

Москва продолжит реализовывать свои экономические проекты вне зависимости от санкций, отметили в МИД.
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев во время пресс-конференции в Киеве
Вчера, 13:15
Лучший подарок. "Нафтогаз" оценил санкции против "Северного потока — 2"
"С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников", — говорится в комментарии дипломатического ведомства.
Российские дипломаты считают, что Вашингтон руководствуется не европейскими интересами, а своими собственными.

"Прослеживается стремление навязать Европе американский сжиженный газ, обходящийся ей гораздо дороже трубопроводных поставок из России, и тем самым замедлить развитие ее экономики, подорвать способность конкурировать с США на мировых рынках. В итоге европейцы остаются в проигрыше по всем статьям", — отметили в МИД.

В заявлении министерства отмечается, что реакция европейских стран продемонстрирует, насколько они суверенны.
Строительство газопровода Северный поток-2
20 декабря, 10:10Сказано в эфире
Меркель "объявила войну" из-за "Северного потока — 2"? Мнение экспертаНемецкий канцлер Ангела Меркель "объявила войну" в ответ на санкции против "Северного потока — 2", пишет Bild. В эфире радио Sputnik профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин прокомментировал это утверждение.
Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание, что страна с госдолгом в 22 триллиона долларов запрещает другим развивать свою экономику.
"Скоро потребуют немедленно прекратить дышать. И ведь многие выполнят", — написала она в фейсбуке.

"Силовой бандитизм"

Сенатор Алексей Пушков призвал дождаться конкретных шагов со стороны Берлина.

"Меркель заявила о неприятии этих санкций. Остается понять, как именно она их "не примет". Если на словах, то США не обратят на это никакого внимания", — написал он в твиттере.

Член верхней палаты российского парламента Константин Косачев, в свою очередь, назвал введение санкций против "Северного потока — 2" силовым бандитизмом.
"Цель этого циничного применения США энергетики как оружия — обеспечение одностороннего конкурентного преимущества для себя. От европейских стран должна последовать решительная реакция отторжения этой силовой акции", — заявил он РИА Новости.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
18 декабря, 10:04
Нет рычагов влияния. США о неспособности остановить "Северный поток — 2"
Также парламентарий отметил, что Москве не следует корректировать свои действия из-за политики американских партнеров. По его мнению, Вашингтон "делает энергетику оружием".
"Усматриваю фантастической силы символику в том, что нынешние санкции включены именно в оборонный бюджет США", — цитирует его RT.
Сенатор Олег Морозов также согласился, что санкции не остановят строительство газопровода.
"Решение будет найдено и проект будет завершен", — заявил Морозов.
По его мнению, введение санкций стоит расценивать как войну не столько с Россией, сколько с европейскими государствами и компаниями.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
63380781246
Обсудить 83
Северный поток — 2Турецкий потокМария ЗахароваМинистерство финансов СШАОлег МорозовРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Кто о чём, а паникёры и всёпропальщики опять о своём ... Успокойтесь. СП-2 будет достроен. Нет проблем. Российская трубоукладочная баржа (ТУБ) Фортуна. Судно уже использовали на строительстве «Северного потока-2». Трубоукладочная баржа способна отработать датский участок без проблем,
21 декабря, 17:40
yyuriy.l.07
9310003
нет, не "шестерку", просто недееспособное нечто.
21 декабря, 16:55
Вася Васильев
25121033
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