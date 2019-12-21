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Эксперт прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"

15:56 21.12.2019 (обновлено: 16:26 21.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчасток строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области. 5 июня 2019
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области. 5 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Достижение Россией договоренности с Украиной по транзиту газа может в будущем привести к смягчению санкций США против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока", заявил РИА Новости руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий.
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток-2
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В МИД прокомментировали санкции США против "Северного потока — 2"
Немногим позднее, ночью с пятницы на субботу, Минфин США сообщил о вступлении в силу санкций против трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, уже приостановила работу.
"Вероятно, в ближайшие дни ситуация будет проясняться, санкции будут смягчены, так как... Россия и Украина успели договорится о пятилетнем контракте на транзит газа, он будет подписан до 31 декабря", - полагает эксперт.
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Пушков прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"
Вместе с тем, Деев признает, что хоть США и опоздали с введением санкций, они все же могут несколько задержать запуск "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".

"США все-таки опоздали с санкциями, строительство "Турецкого потока" завершено, а "Северный поток — 2" можно достроить даже в зимний период. Однако задержка строительства может сказаться на перенесении дат старта поставок газа по обоим потокам", - сказал аналитик.

Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
3900427
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Санкции США против "Северного потока — 2"Северный поток — 2Турецкий потокМинистерство финансов СШАНафтогаз УкраиныГазпромРоссияСШАУкраинаЭкономика
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