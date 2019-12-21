Эксперт прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"

Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий.

Немногим позднее, ночью с пятницы на субботу, Минфин США сообщил о вступлении в силу санкций против трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, уже приостановила работу.

"Вероятно, в ближайшие дни ситуация будет проясняться, санкции будут смягчены, так как... Россия и Украина успели договорится о пятилетнем контракте на транзит газа, он будет подписан до 31 декабря", - полагает эксперт.

Вместе с тем, Деев признает, что хоть США и опоздали с введением санкций, они все же могут несколько задержать запуск "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".