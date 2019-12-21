Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-12-21T18:10+0300
https://ria.ru/20191221/1562678420.html
В РПЦ призвали верующих отказаться от рискованных банковских операций
https://cdn22.img.ria.ru/images/155688/20/1556882004_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_74cd8911d197fdffeb2dae68f072cb26.jpg
РИА Новости

В РПЦ призвали верующих отказаться от рискованных банковских операций

15:41 21.12.2019 (обновлено: 18:10 21.12.2019)
945
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион допустил для верующих кредитование и банковские вклады, но призвал отказаться от рискованных банковских операций.
"В отношениях с банками нужно соблюдать большую осторожность и не идти на рискованные операции", - сказал Иларион в субботу в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Молитвенник
26 июня, 08:00Религия и мировоззрение
Церковь и налоги. О чем говорят прихожане, священники и власти
Отвечая на вопрос, допустимо ли православному человеку брать кредиты и получать процент от банковского вклада, он напомнил о завете Иисуса Христа о том, что "нельзя служить Богу и маммоне", а также о "запрете для клириков заниматься ростовщичеством" и о высказываниях святых отцов против ростовщичества. Однако, по мнению митрополита, "если не брать кредитов и не отдавать деньги под проценты, тогда не нужно пользоваться банками, но в нынешней ситуации это практически невозможно".
"Нет ничего греховного в том, чтобы класть деньги в банк под проценты. Даже если банк стабильный, есть определенный риск. То есть вы получаете эти проценты за риск, с которым связано размещение денег в банке", - сообщил представитель Русской церкви.
Банкноты номиналом 5000 рублей
13 сентября, 08:00
Не упустить шанс: где получить самый высокий процент по вкладам
При этом он отметил, что взять кредит и не иметь возможности платить – значит поставить под удар себя и свою семью.
"Кредит можно брать при условии, что у вас есть понимание, как вы его будете выплачивать", - подытожил митрополит Иларион.
151610010
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеИисус Христос"Россия 24"МоскварелигияОбществоМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
Рекомендуем
Проекция с изображением Иосифа Сталина с подписью Я вернусь
В Москве прокомментировали появление Сталина на фасадах зданий
Церковно-народный сбор в Черногории
Верующие в Черногории потребовали договориться с Сербской церковью
Девочка с инвалидностью с мамой
В РПЦ призвали родителей девочки, живущей в больнице, забрать ее домой
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения
Народная милиция призвала украинских солдат переходить на сторону ЛНР
Строительство газопровода Северный поток-2
В России раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Эксперт назвал приостановку строительства Nord Stream 2 логичной
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Заполярье группа подростков избила полицейских
Вид на Сочи
Власти Сочи рассказали о домах, на которые пожаловались Путину
Газовое оборудование в Львовской области Украины
Миллер раскрыл детали транзитного договора России и Украины
Мило Джуканович
Джуканович: в Черногории нет места компромиссу в вопросе о церквях
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани: Япония предложила Ирану способ "слома" американских санкций
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
Сотрудник полиции
В Петербурге задержали похитителей драгоценностей из ювелирного салона
Несанкционированная акция в Минске против интеграции Белоруссии и РФ
Белорусская оппозиция протестует в Минске против интеграции с Россией
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек назвал посла Украины в США жертвой теории заговоров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Посол США заявил о благодарности стран ЕС за санкции по Nord Stream 2
02:30Глава МИД Украины объяснил ужесточение правил поездок граждан в Россию
02:12Ким Чен Ын сообщил военным о "сложной внутренней и внешней ситуации"
01:57ВМС Ливии задержали судно с турецким экипажем, сообщили в ЛНА
01:55Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна
01:40Астронавт-ветеран НАСА поиронизировал о готовности корабля Starliner
01:15В Берлине завершена операция на рождественском рынке
01:06Президент Бразилии сообщил, что у него не нашли рака кожи
00:59В Саратове умер полицейский, получивший огнестрельное ранение
00:53Выборы нового главы Абакана пройдут в воскресенье
00:48Шнуров высмеял участника шоу "Голос", оскорбившего Гагарину
00:40Водитель сгоревшего в центре Москвы автомобиля раскрыл подробности ДТП
00:37В Боливии партия Моралеса 29 декабря выберет кандидата на выборы
00:28СМИ: в Берлине полиция не обнаружила подозрительный предмет на рынке
00:21В российских городах пройдет церемония зажжения свечей на Хануку
00:16Главы еврейских общин России поздравили иудеев с Ханукой
23:52В ЕР обсудили ситуацию с экс-депутатом, подозреваемым в убийстве
23:49Российская армейская авиация провела два патрулирования в Сирии
23:47В центре Берлина перекрыли движение из-за подозрительного предмета
23:35МЧС предупредило москвичей о сильном тумане в ночь на воскресенье
Лента новостейМолния