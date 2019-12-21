В РПЦ призвали верующих отказаться от рискованных банковских операций

Отвечая на вопрос, допустимо ли православному человеку брать кредиты и получать процент от банковского вклада, он напомнил о завете Иисуса Христа о том, что "нельзя служить Богу и маммоне", а также о "запрете для клириков заниматься ростовщичеством" и о высказываниях святых отцов против ростовщичества. Однако, по мнению митрополита, "если не брать кредитов и не отдавать деньги под проценты, тогда не нужно пользоваться банками, но в нынешней ситуации это практически невозможно".