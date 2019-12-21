Народная милиция призвала украинских солдат переходить на сторону ЛНР

"От лица командования Народной милиции заявляю, что мы готовы оказать помощь украинским военнослужащим, уставшим от произвола своих командиров и не желающим больше терпеть невыносимые условия службы, сохранить себе жизнь", - сказал Филипоненко на брифинге.

По его словам, Народная милиция получила данные, что за прошедшую неделю в соединениях и частях группировки "Север" зафиксировано 11 случаев самовольного оставления части, в том числе и с оружием.

"Так, в 46-й бригаде ВС Украины дезертировали шесть боевиков, в 72-й бригаде – три, и в 59-й бригаде - четыре. Для многих украинских военнослужащих - это единственный верный способ прекратить для себя участие в братоубийственной войне и вернуться к семье", - добавил Филипоненко.