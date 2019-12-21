Бальбек назвал посла Украины в США жертвой теории заговоров

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал нового украинского посла в США Владимира Ельченко жертвой теории заговоров после слов о скрытом влиянии России на деятельность ООН.
Ранее новый посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в Организации Объединенных Наций, являются "тайными или явными" агентами ФСБ. По его словам, с помощью этих людей Россия скрыто влияет на работу ООН.
"Украинский посол в США стал жертвой теории заговоров. Ему везде мерещатся агенты ФСБ, в самых неожиданных местах он обнаруживает "русский след" и, наверное, даже ночью ищет под подушкой "руку Москвы", - заявил Бальбек РИА Новости.
Депутат также задался вопросом о целесообразности назначения Ельченко на подобные высокие и ответственные должности. Бальбек считает, что для Украины все страны, поддерживающие Москву, являются вассалами России, а единственная правильная позиция - украинская.