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Бальбек назвал посла Украины в США жертвой теории заговоров
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РИА Новости

Бальбек назвал посла Украины в США жертвой теории заговоров

15:30 21.12.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал нового украинского посла в США Владимира Ельченко жертвой теории заговоров после слов о скрытом влиянии России на деятельность ООН.
Ранее новый посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в Организации Объединенных Наций, являются "тайными или явными" агентами ФСБ. По его словам, с помощью этих людей Россия скрыто влияет на работу ООН.
"Украинский посол в США стал жертвой теории заговоров. Ему везде мерещатся агенты ФСБ, в самых неожиданных местах он обнаруживает "русский след" и, наверное, даже ночью ищет под подушкой "руку Москвы", - заявил Бальбек РИА Новости.
Депутат также задался вопросом о целесообразности назначения Ельченко на подобные высокие и ответственные должности. Бальбек считает, что для Украины все страны, поддерживающие Москву, являются вассалами России, а единственная правильная позиция - украинская.
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Руслан БальбекВладимир ЕльченкоГосдума РФФСБ РФКрымООНРоссияСШАУкраинаВ мире
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