Бальбек назвал посла Украины в США жертвой теории заговоров

"Украинский посол в США стал жертвой теории заговоров. Ему везде мерещатся агенты ФСБ, в самых неожиданных местах он обнаруживает "русский след" и, наверное, даже ночью ищет под подушкой "руку Москвы", - заявил Бальбек РИА Новости.