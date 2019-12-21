В Бурятии полицейского с другом обвинили в убийстве 17-летней давности

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Бурятии действующего и бывшего полицейского задержали по подозрению в убийстве 17-летней давности. Об этом сообщается на сайте республиканского следственного управления СКР.

В августе 2002 года на территории Кабанского района недалеко от трассы Иркутск — Чита были найдены тела двух девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело, но преступление так и оставалось нераскрытым.

Работа следствия не прекращалось, и некоторое время назад удалось выйти на след предполагаемых преступников: бывшего и действующего сотрудников местного отделения полиции (тогда еще милиционеров). Им предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух лиц, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление).