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В Бурятии полицейского с другом обвинили в убийстве 17-летней давности
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РИА Новости

В Бурятии полицейского с другом обвинили в убийстве 17-летней давности

15:25 21.12.2019 (обновлено: 17:27 21.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Бурятии действующего и бывшего полицейского задержали по подозрению в убийстве 17-летней давности. Об этом сообщается на сайте республиканского следственного управления СКР.
В августе 2002 года на территории Кабанского района недалеко от трассы Иркутск — Чита были найдены тела двух девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело, но преступление так и оставалось нераскрытым.
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Работа следствия не прекращалось, и некоторое время назад удалось выйти на след предполагаемых преступников: бывшего и действующего сотрудников местного отделения полиции (тогда еще милиционеров). Им предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух лиц, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление).
По версии следствия, 10 августа 2002 года два сотрудника милиции вместе со знакомыми девушками приехали в местность Клюквенная падь. Во время застолья между пьяными сотрудниками правоохранительных органов и девушками произошла ссора, и мужчины зарубили своих спутниц. Следствие продолжается.
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Республика БурятияРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Да если любого "полицейского" копнуть поглубже, то по-любому вылезет какой-нить скелет в шкафу! И чем дольше "служит", больше скелетов - это факт. Вот тот, кто в девяностые беспределил прикрываясь формой - сейчас начальники или руководители в полиции. Так чего мы хотим!? Тут бесполезно повышать уровень доверия граждан к полиции... для этого должно смениться несколько поколений и служба в полиции должна стать призванием, а не способом наживы и пожизненного содержания на плечах народа. ИМХО.
21 декабря, 15:47
Дмитрий
1510004
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