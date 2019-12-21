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"Газпром" и "Нафтогаз" могут обсудить прямые поставки газа со скидкой
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РИА Новости

"Газпром" и "Нафтогаз" могут обсудить прямые поставки газа со скидкой

15:22 21.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов, говорится в протоколе по итогам встречи сторон в Минске.
"При условии выполнения в полном объеме договоренностей, предусмотренных пунктами 1-3 настоящего протокола, стороны рассмотрят возможность поставок газа в Украину с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NCG) за исключением обоснованной скидки с учетом объемов таких поставок", - говорится в документе.
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Нафтогаз УкраиныГазпромМинскРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
А бесплатно сразу нельзя, чего со скидками мелочиться, далеко смотрящие наши.
21 декабря, 15:34
Рома шишка
910101
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