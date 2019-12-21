"Газпром" и "Нафтогаз" могут обсудить прямые поставки газа со скидкой

"При условии выполнения в полном объеме договоренностей, предусмотренных пунктами 1-3 настоящего протокола, стороны рассмотрят возможность поставок газа в Украину с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NCG) за исключением обоснованной скидки с учетом объемов таких поставок", - говорится в документе.