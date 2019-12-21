Власти Сочи рассказали о домах, на которые пожаловались Путину

"Люди нуждаются в помощи, и поэтому помещение здесь используется чаще всего для пожилых людей и инвалидов. Здесь есть компьютеры, для пожилых людей мы организуем компьютерные классы. На этой базе социального обслуживания у нас действующий клуб "60 лет не возраст". Жители этого дома, если в чем-то нуждаются, приходят сюда и озвучивают свои проблемы. И мы стараемся донести до власти, до других учреждений их проблемы", - цитируются в сообщении слова руководителя центра социального обслуживания Антонины Наумовой.