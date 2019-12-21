Власти Сочи рассказали о домах, на которые пожаловались Путину

СОЧИ, 21 дек - РИА Новости. В муниципальных домах в Сочи, на плохое состояние которых пожаловались президенту РФ Владимиру Путину, работают центр социального обслуживания населения и клуб, сообщает администрация курорта.
В четверг на большой пресс-конференции президента РФ журналист рассказал, что ветеранские дома в Сочи, построенные к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, превращены в трущобы, ночлежки, а городские власти используют эти объекты в собственных целях - заселяют посторонних лиц и взимают плату. Проверка состояния домов не подтвердила эту информацию. Власти объявили, что помогут жителям, и в доме началась подготовка к косметическому ремонту.
"В домах Мацестинская 17 и Мацестинская 9/1 работает центр социального обслуживания населения. Для жильцов двух домов обустроена комплексная поддержка. Центр социального обслуживания работает как методический кабинет, библиотека и клуб", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после завершения строительства этих социальных домов был выделен ряд помещений для хозяйственно-бытового и социального обслуживания ветеранов, которым предоставлялись квартиры. После того, как ветераны были переселены, необходимость в использовании этих помещений отпала. Некоторые из них были переведены в разряд жилых и предоставлены нуждающимся работникам бюджетной сферы и муниципальным служащим в качестве служебного жилья, однако центр социальной поддержки был сохранен.
"Люди нуждаются в помощи, и поэтому помещение здесь используется чаще всего для пожилых людей и инвалидов. Здесь есть компьютеры, для пожилых людей мы организуем компьютерные классы. На этой базе социального обслуживания у нас действующий клуб "60 лет не возраст". Жители этого дома, если в чем-то нуждаются, приходят сюда и озвучивают свои проблемы. И мы стараемся донести до власти, до других учреждений их проблемы", - цитируются в сообщении слова руководителя центра социального обслуживания Антонины Наумовой.