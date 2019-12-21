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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-21T15:18+0300
https://ria.ru/20191221/1562677991.html
Власти Сочи рассказали о домах, на которые пожаловались Путину
https://cdn25.img.ria.ru/images/151922/15/1519221577_0:375:4000:2625_1036x0_80_0_0_c4bde9a859118388a106d8100dac41a0.jpg
РИА Новости

Власти Сочи рассказали о домах, на которые пожаловались Путину

15:18 21.12.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Сочи
Вид на Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 21 дек - РИА Новости. В муниципальных домах в Сочи, на плохое состояние которых пожаловались президенту РФ Владимиру Путину, работают центр социального обслуживания населения и клуб, сообщает администрация курорта.
В четверг на большой пресс-конференции президента РФ журналист рассказал, что ветеранские дома в Сочи, построенные к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, превращены в трущобы, ночлежки, а городские власти используют эти объекты в собственных целях - заселяют посторонних лиц и взимают плату. Проверка состояния домов не подтвердила эту информацию. Власти объявили, что помогут жителям, и в доме началась подготовка к косметическому ремонту.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 11 мая 2018
19 декабря, 17:56Большая пресс-конференция Владимира Путина
Власти не получали жалоб на состояние домов для ветеранов в Сочи
"В домах Мацестинская 17 и Мацестинская 9/1 работает центр социального обслуживания населения. Для жильцов двух домов обустроена комплексная поддержка. Центр социального обслуживания работает как методический кабинет, библиотека и клуб", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после завершения строительства этих социальных домов был выделен ряд помещений для хозяйственно-бытового и социального обслуживания ветеранов, которым предоставлялись квартиры. После того, как ветераны были переселены, необходимость в использовании этих помещений отпала. Некоторые из них были переведены в разряд жилых и предоставлены нуждающимся работникам бюджетной сферы и муниципальным служащим в качестве служебного жилья, однако центр социальной поддержки был сохранен.
"Люди нуждаются в помощи, и поэтому помещение здесь используется чаще всего для пожилых людей и инвалидов. Здесь есть компьютеры, для пожилых людей мы организуем компьютерные классы. На этой базе социального обслуживания у нас действующий клуб "60 лет не возраст". Жители этого дома, если в чем-то нуждаются, приходят сюда и озвучивают свои проблемы. И мы стараемся донести до власти, до других учреждений их проблемы", - цитируются в сообщении слова руководителя центра социального обслуживания Антонины Наумовой.
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаИнфраструктураНовости - НедвижимостьВладимир ПутинСочиОбщество
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