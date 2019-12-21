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"Газпром": тариф на транзит газа установит независимый регулятор
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РИА Новости

"Газпром": тариф на транзит газа установит независимый регулятор

15:10 21.12.2019
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovБильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Тариф на прокачку газа по территории Украины в 2020 году еще не установлен, его должен определить независимый регулятор, заявили журналистам в "Газпроме".
"Не установлен. Его должен установить независимый регулятор", - ответил представитель компании на вопрос, установлен ли тариф на транзит российского газа через Украину в 2020 году.
Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в котором были зафиксированы ключевые договоренности по продолжению транзита газа через территорию республики и урегулированию взаимных претензий. Эти договоренности предполагают в том числе бронирование мощностей для транзита российского газа в 65 миллиардов кубометров в 2020 году и 40 миллиардов кубометров в 2021-2024 годах при установлении конкурентного тарифа.
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