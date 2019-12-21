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В Чебоксарах депутата заподозрили в растрате и превышении полномочий
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РИА Новости

В Чебоксарах депутата заподозрили в растрате и превышении полномочий

15:04 21.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГорода России. Чебоксары
Города России. Чебоксары
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Города России. Чебоксары. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 дек - РИА Новости. Депутат Чебоксарского городского собрания депутатов заключён под стражу по обвинению в растрате, превышении должностных полномочий и нескольких фактах служебного подлога, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
По версии следствия, в сентябре 2019 года директор Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства, также являющийся депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов, дал поручение подчиненным сотрудникам перевести средства техникума в сумме 340 тысяч рублей на расчетный счет первичной профсоюзной организации техникума под предлогом финансирования культурно-массовых и оздоровительных мероприятий. На эти деньги он приобрел для себя туристическую путевку стоимостью 346 тысяч рублей в Словению, где провел отпуск с супругой.
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Он же, отмечает региональный СУСК, в период с сентября по декабрь 2018 года заключил от лица техникума 10 договоров с одной из организаций Чебоксар на проведение ремонтных и строительных работ в одном из зданий техникума, переведя в адрес подрядчика более 1,3 миллиона рублей. Однако подрядчик работы не выполнил, так как обвиняемый велел своим подчиненным производить в рабочее время работы по капремонту своими силами, а также силами студентов под видом прохождения ими производственной практики.
"В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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Следственный комитет РФЧувашияЧебоксарыПроисшествия
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