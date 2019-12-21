В МИД прокомментировали санкции США против "Северного потока — 2"

"С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников", — говорится в комментарии на сайте российского дипведомства.

В ведомстве указали на стремление США не обеспечить Европу энергоносителями по доступным ценам, а оградить от российских ресурсов. При этом не в меньшей степени Вашингтон желает навязать европейцам американский сжиженный газ. А поскольку тот значительно дороже российского, то это должно замедлить экономическое развитие Европы, тем самым подорвав ее способность конкурировать с США, отметили в МИД.