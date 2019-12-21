В МИД прокомментировали санкции США против "Северного потока — 2"

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Москва продолжит реализовывать свои экономические проекты, независимо от чьих-либо санкций, заявили в МИД России, комментируя санкции США против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
"С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников", — говорится в комментарии на сайте российского дипведомства.
Как отметили в министерстве, название раздела "О защите энергетической безопасности Европы" абсолютно дезориентирующее.
В ведомстве указали на стремление США не обеспечить Европу энергоносителями по доступным ценам, а оградить от российских ресурсов. При этом не в меньшей степени Вашингтон желает навязать европейцам американский сжиженный газ. А поскольку тот значительно дороже российского, то это должно замедлить экономическое развитие Европы, тем самым подорвав ее способность конкурировать с США, отметили в МИД.
В Вашингтоне решили, что ради коммерческой выгоды и геополитических амбиций можно не жалеть даже ближайших партнеров, заявили в ведомстве.
"Будет, однако, любопытно посмотреть, насколько реально суверенны европейские страны, от которых, как, например, от Германии, сегодня командным голосом из Вашингтона требуют безропотно финансировать энергетическую отрасль США, забыв про собственные экономические интересы", — подчеркнули в министерстве.
Американские санкции против трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в ночь на субботу.