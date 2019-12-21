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"Газпром" и "Нафтогаз" рассмотрят продление транзита на 2025-2034 годы
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РИА Новости

"Газпром" и "Нафтогаз" рассмотрят продление транзита на 2025-2034 годы

14:57 21.12.2019
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© РИА Новости / Егор ЕремовГазораспределительная станция
Газораспределительная станция
© РИА Новости / Егор Еремов
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Газпром" и "Нафтогаз" намерены в будущем рассмотреть возможность продления транзита газа через Украину в 2025-2034 годах, говорится в опубликованном правительством Украины протоколе переговоров по газу, которые прошли в пятницу в Минске.
"Стороны по договору на транспортировку газа в дальнейшем намерены рассмотреть возможность продления сотрудничества по вопросам транзита газа на аналогичных условиях на следующие регуляторные периоды оператора ГТС Украины 2025-2034 годы", - говорится в протоколе.
Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в котором были зафиксированы ключевые договоренности по продолжению транзита газа через территорию республики и урегулированию взаимных претензий.
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