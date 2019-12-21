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Эксперт прокомментировал возможную отправку турецких войск в Ливию
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал возможную отправку турецких войск в Ливию

14:53 21.12.2019
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© AP Photo / Emrah GurelВоеннослужащий турецкой армии на боевой позиции
Военнослужащий турецкой армии на боевой позиции
© AP Photo / Emrah Gurel
Военнослужащий турецкой армии на боевой позиции. Архивное фото
АНКАРА, 21 дек - РИА Новости. Соглашение между Турцией и Ливией о военном сотрудничестве и возможная отправка турецких войск в эту страну не приведут к обострению отношений Анкары и Москвы, заявил РИА Новости директор Центра стратегических исследований Kafkassam в Анкаре Хасан Октай.
Президент Турции Тайип Эрдоган и глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж в конце ноября подписали соглашение о взаимопонимании в военной сфере. Соглашение предусматривает возможность отправки в Ливию турецких войск, его еще должен утвердить парламент Турции. Правительство в Триполи сообщило в четверг, что одобрило активизацию соглашения.
Здание МИД России
20 декабря, 12:56
Источник в МИД прокомментировал соглашение Анкары и ливийского ПНС
Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали турецко-ливийские меморандумы незаконными и недействительными. Как сообщил РИА Новости источник в МИД России, соглашение между Анкарой и Триполи, а также возможность введения войск Турции в Ливию вызывают у Москвы большую тревогу,
"Меморандумы, подписанные Турцией с ливийским Правительством национального согласия, многие государства встретили с недоумением. Между тем соглашения с правительством, признанным ООН, легитимны с точки зрения международного права. Если это соглашение включает в себя военное сотрудничество, то Турция рассмотрит вариант отправки войск", - сказал собеседник агентства.
Премьер-министр Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
19 декабря, 20:53
В МИД Египта раскритиковали соглашение между Турцией и ПНС Ливии
"В отношения России с Турцией может время от времени появляться напряжение, но перспектива отправки турецких войск в Ливию не вызовет кризиса между двумя странами. Их президенты решат этот вопрос в ходе переговоров", - отметил Октай.
По его словам, "Турция может вести разработку месторождений углеводородов в Восточном Средиземноморье вместе с Россией". Он добавил, что в то время, когда у России появляется возможность доставки энергоресурсов в Европу через Турцию по безопасному пути, она не станет ее терять из-за турецко-ливийского соглашения.
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
20 декабря, 10:48
Армия Хафтара дала ПНС Ливии 72 часа, чтобы покинуть Триполи и Сирт
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля не прекращает попыток захватить Триполи.
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ЛивияТурцияРоссияВ мире
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