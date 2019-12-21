Эксперт прокомментировал возможную отправку турецких войск в Ливию

АНКАРА, 21 дек - РИА Новости. Соглашение между Соглашение между Турцией Ливией о военном сотрудничестве и возможная отправка турецких войск в эту страну не приведут к обострению отношений Анкары и Москвы, заявил РИА Новости директор Центра стратегических исследований Kafkassam в Анкаре Хасан Октай.

Президент Турции Тайип Эрдоган и глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж в конце ноября подписали соглашение о взаимопонимании в военной сфере. Соглашение предусматривает возможность отправки в Ливию турецких войск, его еще должен утвердить парламент Турции. Правительство в Триполи сообщило в четверг, что одобрило активизацию соглашения.

Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали турецко-ливийские меморандумы незаконными и недействительными. Как сообщил РИА Новости источник в МИД России, соглашение между Анкарой и Триполи, а также возможность введения войск Турции в Ливию вызывают у Москвы большую тревогу,

"Меморандумы, подписанные Турцией с ливийским Правительством национального согласия, многие государства встретили с недоумением. Между тем соглашения с правительством, признанным ООН, легитимны с точки зрения международного права. Если это соглашение включает в себя военное сотрудничество, то Турция рассмотрит вариант отправки войск", - сказал собеседник агентства.

"В отношения России с Турцией может время от времени появляться напряжение, но перспектива отправки турецких войск в Ливию не вызовет кризиса между двумя странами. Их президенты решат этот вопрос в ходе переговоров", - отметил Октай.

По его словам, "Турция может вести разработку месторождений углеводородов в Восточном Средиземноморье вместе с Россией". Он добавил, что в то время, когда у России появляется возможность доставки энергоресурсов в Европу через Турцию по безопасному пути, она не станет ее терять из-за турецко-ливийского соглашения.