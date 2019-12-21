СЛО "Россия" подал иск к "Аэрофлоту" на 46 миллионов рублей

Ил-96 СЛО "Россия" над аэропортом "Шереметьево" в Москве. Архивное фото

Ил-96 СЛО "Россия" над аэропортом "Шереметьево" в Москве

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Специального летного отряда (СЛО) "Россия" Управделами президента РФ о взыскании около 46 миллионов рублей с авиакомпании "Аэрофлот", следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 20 декабря, к производству он не принят, основания исковых требований пока не сообщаются.

Портал госзакупок в октябре сообщал, что СЛО "Россия" планирует заключить с "Аэрофлотом" контракт на перевозку до конца 2020 года высших должностных лиц и официальных делегаций.

Заявку на соответствующий тендер с начальной (максимальной) стоимостью контракта 6,79 миллиарда рублей подал только "Аэрофлот". Заявка признана "соответствующей требованиям".

В сообщении на портале госзакупок отмечалось, что "участник, с которым планируется заключить контракт - публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии".