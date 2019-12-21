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СЛО "Россия" подал иск к "Аэрофлоту" на 46 миллионов рублей
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РИА Новости

СЛО "Россия" подал иск к "Аэрофлоту" на 46 миллионов рублей

14:43 21.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИл-96 СЛО "Россия" над аэропортом "Шереметьево" в Москве
Ил-96 СЛО Россия над аэропортом Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Ил-96 СЛО "Россия" над аэропортом "Шереметьево" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Специального летного отряда (СЛО) "Россия" Управделами президента РФ о взыскании около 46 миллионов рублей с авиакомпании "Аэрофлот", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 20 декабря, к производству он не принят, основания исковых требований пока не сообщаются.
Портал госзакупок в октябре сообщал, что СЛО "Россия" планирует заключить с "Аэрофлотом" контракт на перевозку до конца 2020 года высших должностных лиц и официальных делегаций.
Заявку на соответствующий тендер с начальной (максимальной) стоимостью контракта 6,79 миллиарда рублей подал только "Аэрофлот". Заявка признана "соответствующей требованиям".
В сообщении на портале госзакупок отмечалось, что "участник, с которым планируется заключить контракт - публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии".
СЛО "Россия" Управделами каждый год проводит такие закупки. В прошлые годы контракты также получал "Аэрофлот".
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Специальный летный отряд "Россия"АэрофлотАрбитражный суд г. МосквыРоссияПроисшествия
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