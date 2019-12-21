ВСУ оборудовали позиции на линии соприкосновения, заявили в ДНР

"Нашей разведкой вскрыты позиции ВСУ (вооруженных сил Украины - ред.) в районе КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда через линию соприкосновения - ред.) "Марьинка", а также размещение техники в жилых кварталах подконтрольных (Киеву) населенных пунктов: Марьинка – два БМП ,Славное - один БТР, одна БМП и две БРДМ, Тармчук – шесть БМП, три бронемашины и зенитная установка ЗУ-23", - сказал представитель ведомства.