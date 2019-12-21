В соглашении по газу не упоминаются активы в Крыму, заявил "Нафтогаз"

"Нафтогаз" ранее подал в суд в Гааге иск с требованием взыскать с России 5,2 миллиарда долларов из-за потери активов в Крыму. Однако Москва не признает правомерность решений по искам компаний и банков Украины, связанных с воссоединением Крыма с Россией. Минюст РФ указывает, что у принимающих их арбитражей нет юрисдикции на рассмотрение таких исков.