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В ЛНР заявили о бронетехнике силовиков вблизи участков отвода сил
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РИА Новости

В ЛНР заявили о бронетехнике силовиков вблизи участков отвода сил

14:24 21.12.2019
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© AP PhotoБронетехника ВСУ на востоке Украины. 26 ноября 2018
Бронетехника ВСУ на востоке Украины. 26 ноября 2018
© AP Photo
ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Украинские силовики размещают технику вблизи участков разведения сил и средств у населенных пунктов Золотое и Станица Луганская в Донбассе, сообщили журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
Ранее в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР заявляли, что украинские силовики вернулись на свои позиции на участке разведения сил и средств у Станицы Луганской в Донбассе.
"В районе населенного пункта Станица Луганская отмечается наличие одной ББМ, принадлежащей 46 бригаде (ВС Украины). В населенном пункте Золотое боевики 72 бригады разместили четыре БМП", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что бронетехника ВС Украины зафиксирована также в подконтрольных Киеву Макарово и Лисичнске.
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"Украинские силовики продолжают размещать вооружение и военную технику в жилых массивах подконтрольных населенных пунктах, что создает угрозу жизни мирных жителей", - уточнили в пресс-службе.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районах населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. Через время Донецк и Луганск заявили, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районах Петровского и Золотого, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ. К отводу сил в Золотом ВС Украины и Народная милиция ЛНР приступили 29 октября. Первого ноября стороны заявили о завершении процесса и начале разминирования на участке.
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