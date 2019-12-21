В ЛНР заявили о бронетехнике силовиков вблизи участков отвода сил

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районах населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. Через время Донецк и Луганск заявили, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районах Петровского и Золотого, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ. К отводу сил в Золотом ВС Украины и Народная милиция ЛНР приступили 29 октября. Первого ноября стороны заявили о завершении процесса и начале разминирования на участке.