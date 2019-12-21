"Газпром" урегулирует претензии с "Нафтогазом" до 29 декабря

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Газпром" урегулирует судебные претензии с "Нафтогазом" , а также антимонопольные претензии с правительством Украины на 7,4 миллиарда долларов до 29 декабря, сообщила журналистам российская компания.

"Все до 29.12", - заявили в компании в ответ на вопрос, когда произойдёт подписание мирового соглашения по антимонопольным претензиям и выплата по решениям Стокгольмского арбитража.

"Претензии АМКУ (Антимонопольного комитета Украины - ред.) составляют 171,9 миллиарда гривен, включая штраф и пеню. По сегодняшнему курсу это около 7,4 миллиарда долларов", - сказали в "Газпроме".