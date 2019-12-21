Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-21T14:17+0300
https://ria.ru/20191221/1562676883.html
"Газпром" урегулирует претензии с "Нафтогазом" до 29 декабря
https://cdn24.img.ria.ru/images/156060/03/1560600315_66:0:2000:1088_1036x0_80_0_0_c93a316263b714e127fd0d73b5840194.jpg
РИА Новости

"Газпром" урегулирует претензии с "Нафтогазом" до 29 декабря

14:17 21.12.2019
638
© Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
Офис компании Нафтогаз в Киеве
© Сергей Старостенко
Офис компании "Нафтогаз" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Газпром" урегулирует судебные претензии с "Нафтогазом", а также антимонопольные претензии с правительством Украины на 7,4 миллиарда долларов до 29 декабря, сообщила журналистам российская компания.
"Все до 29.12", - заявили в компании в ответ на вопрос, когда произойдёт подписание мирового соглашения по антимонопольным претензиям и выплата по решениям Стокгольмского арбитража.
Рабочий на газовой станции на Украине
Вчера, 12:44
Эксперт оценил договоренности России и Украины по газу
"Претензии АМКУ (Антимонопольного комитета Украины - ред.) составляют 171,9 миллиарда гривен, включая штраф и пеню. По сегодняшнему курсу это около 7,4 миллиарда долларов", - сказали в "Газпроме".
Ранее в пятницу "Газпром" сообщил, что по условиям нового соглашения с "Нафтогазом" заплатит украинской компании около 2,9 миллиарда долларов в соответствии с уже принятыми решениями в судах Стокгольма.
3310970
Обсудить 8
Нафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраинаЭкономика
Рекомендуем
Газодобывающее предприятие на Украине
В соглашении по газу нет пункта о прямых поставках, заявили в Киеве
Газодобывающее предприятие на Украине
В соглашении по газу не упоминаются активы в Крыму, заявил "Нафтогаз"
Газораспределительная станция
"Газпром" и "Нафтогаз" рассмотрят продление транзита на 2025-2034 годы
Газодобывающее предприятие на Украине
Тариф на транзит российского газа будет увеличиваться, заявили в Киеве
Газовое оборудование в Львовской области Украины
Миллер раскрыл детали транзитного договора России и Украины
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
"Газпром": тариф на транзит газа установит независимый регулятор
Логотип компании Газпром
"Газпром" и "Оператор ГТС Украины" готовят межоператорское соглашение
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Эксперт назвал приостановку строительства Nord Stream 2 логичной
Газодобывающее предприятие на Украине
"Газпром" и "Нафтогаз" могут обсудить прямые поставки газа со скидкой
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток — 2
В Евросоюзе прокомментировали санкции США в отношении Nord Stream 2
Газодобывающее предприятие на Украине
"Газпром" и "Нафтогаз" договорились об оплате услуг по транзиту
Рабочий на газовой станции на Украине
Эксперт оценил договоренности России и Украины по газу
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Источник раскрыл новые подробности договора с Украиной по газу
Газодобывающее предприятие на Украине
Соглашение с Киевом о транзите газа включает отказ от новых претензий
Газораспределительная станция на Украине
Козак назвал решение о выплатах "Газпрома" Киеву взаимовыгодным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Посол США заявил о благодарности стран ЕС за санкции по Nord Stream 2
02:30Глава МИД Украины объяснил ужесточение правил поездок граждан в Россию
02:12Ким Чен Ын сообщил военным о "сложной внутренней и внешней ситуации"
01:57ВМС Ливии задержали судно с турецким экипажем, сообщили в ЛНА
01:55Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна
01:40Астронавт-ветеран НАСА поиронизировал о готовности корабля Starliner
01:15В Берлине завершена операция на рождественском рынке
01:06Президент Бразилии сообщил, что у него не нашли рака кожи
00:59В Саратове умер полицейский, получивший огнестрельное ранение
00:53Выборы нового главы Абакана пройдут в воскресенье
00:48Шнуров высмеял участника шоу "Голос", оскорбившего Гагарину
00:40Водитель сгоревшего в центре Москвы автомобиля раскрыл подробности ДТП
00:37В Боливии партия Моралеса 29 декабря выберет кандидата на выборы
00:28СМИ: в Берлине полиция не обнаружила подозрительный предмет на рынке
00:21В российских городах пройдет церемония зажжения свечей на Хануку
00:16Главы еврейских общин России поздравили иудеев с Ханукой
23:52В ЕР обсудили ситуацию с экс-депутатом, подозреваемым в убийстве
23:49Российская армейская авиация провела два патрулирования в Сирии
23:47В центре Берлина перекрыли движение из-за подозрительного предмета
23:35МЧС предупредило москвичей о сильном тумане в ночь на воскресенье
Лента новостейМолния