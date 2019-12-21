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В соглашении по газу нет пункта о прямых поставках, заявили в Киеве
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РИА Новости

В соглашении по газу нет пункта о прямых поставках, заявили в Киеве

14:15 21.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 21 дек - РИА Новости. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что пакетные соглашения не включают договорённость о прямых поставках газа РФ Украине.
Россия и Украина накануне договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита "голубого топлива" через Украину.
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"Прямые поставки - мы исключили эту позицию, то есть вы увидите в протоколе, что если они потенциально и будут совершаться, то только на базе цены европейского хаба, но в рамках пакетных договоренностей, которых мы достигли, прямой поставки нет", - сказал Оржель на брифинге в субботу.
В свою очередь исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что в протоколе зафиксирована возможность достижения договорённости о прямых поставках газа на Украину и на каких принципах.
"При том, что в протоколе указана возможность, что стороны рассмотрят вопрос поставок газа, но это не есть часть пакетов относительно поставок газа прямых или не прямых в этом протоколе нет", - сказал Витренко на брифинге.
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Алексей ОржельЮрий ВитренкоНафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраинаЭкономика
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