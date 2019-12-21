В соглашении по газу нет пункта о прямых поставках, заявили в Киеве

"Прямые поставки - мы исключили эту позицию, то есть вы увидите в протоколе, что если они потенциально и будут совершаться, то только на базе цены европейского хаба, но в рамках пакетных договоренностей, которых мы достигли, прямой поставки нет", - сказал Оржель на брифинге в субботу.