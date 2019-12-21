Российские ЗРК "Тор" поступили на вооружение ВС Армении

ЕРЕВАН, 21 дек - РИА Новости. Современные российские зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2КМ" поступили на вооружение ВС Армении, сообщил в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Вооруженные силы Армении пополнились сверхсовременными системами противовоздушной и противоракетной обороны "Тор-М2КМ" российского производства", - написал Пашинян в Facebook.
По его словам, вооружение произведено в 2019 году. "Это одно из самых важных наших приобретений в нынешнем году. О количестве ничего сказать не могу, военная тайна", - написал Пашинян, выложив фото ЗРК.