Александр Васильев рассказал, в чем нужно встречать Новый год

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Ведущий программы "Модный приговор", историк моды и искусствовед Александр Васильев в беседе с "Говорит Москва" дал совет, в наряде какого цвета встречать Новый год.
Он напомнил, что цветом 2020 года является синий. Васильев порекомендовал женщинам встречать Новый год в платье такого цвета с подкладными плечами. Самым модным аксессуаром, по его словам, являются блестки.
Мужчинам Васильев предложил надеть синий пиджак или бабочку.
"С белой рубашкой будет выглядеть потрясающе", — отметил он.
Ранее исследовательский и информационный центр по цвету Pantone выбрал цвет 2020 года. Им стал "классический синий" (Classic Blue). Цветом 2019 года был "трепещущий, но мягкий "живой коралл".