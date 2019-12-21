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Новый год—2020
2019-12-21T19:33+0300
https://ria.ru/20191221/1562676666.html
Александр Васильев рассказал, в чем нужно встречать Новый год
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РИА Новости

Александр Васильев рассказал, в чем нужно встречать Новый год

14:07 21.12.2019 (обновлено: 19:33 21.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИсторик моды Александр Васильев. Архивное фото
Историк моды Александр Васильев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Ведущий программы "Модный приговор", историк моды и искусствовед Александр Васильев в беседе с "Говорит Москва" дал совет, в наряде какого цвета встречать Новый год.
Он напомнил, что цветом 2020 года является синий. Васильев порекомендовал женщинам встречать Новый год в платье такого цвета с подкладными плечами. Самым модным аксессуаром, по его словам, являются блестки.
Мужчинам Васильев предложил надеть синий пиджак или бабочку.
"С белой рубашкой будет выглядеть потрясающе", — отметил он.
Ранее исследовательский и информационный центр по цвету Pantone выбрал цвет 2020 года. Им стал "классический синий" (Classic Blue). Цветом 2019 года был "трепещущий, но мягкий "живой коралл".
Девушка в светлом платье
14 декабря, 08:00Новый год—2020
Стилисты и астрологи рассказали, в чем встречать Новый год
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Новый год—2020Александр Васильев (историк моды)Новый ГодРоссияОбщество
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