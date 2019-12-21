Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Половина россиян, работающих в Организации Объединенных Наций, являются "тайными или явными" агентами ФСБ. Об этом в интервью Половина россиян, работающих в Организации Объединенных Наций, являются "тайными или явными" агентами ФСБ. Об этом в интервью "Укринформу" заявил новый посол Украины в США Владимир Ельченко

"Российские кадры работают на спецслужбы или, в более мягком варианте, на постпредство России. Я вообще считаю, что это агентурная сеть в рамках ООН", — утверждает дипломат.

По его словам, с помощью этих людей Россия скрыто влияет на работу ООН

Ельченко добавил, что Россия как постоянный член Совбеза ООН имеет большой авторитет в организации.

"Кто-то ее уважает, а кто-то откровенно боится. Те 20-23 страны, которые голосуют в унисон с Россией, на 100 процентов зависят от нее", — отметил он.

К таким государствам дипломат отнес Венесуэлу, Никарагуа, Кубу, Судан, Мьянму, Камбоджу и другие страны.