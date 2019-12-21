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Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН
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РИА Новости

Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

14:08 21.12.2019 (обновлено: 17:33 21.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПосол Украины при ООН Владимир Ельченко
Посол Украины при ООН Владимир Ельченко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Половина россиян, работающих в Организации Объединенных Наций, являются "тайными или явными" агентами ФСБ. Об этом в интервью "Укринформу" заявил новый посол Украины в США Владимир Ельченко.

"Российские кадры работают на спецслужбы или, в более мягком варианте, на постпредство России. Я вообще считаю, что это агентурная сеть в рамках ООН", — утверждает дипломат.

По его словам, с помощью этих людей Россия скрыто влияет на работу ООН
Ельченко добавил, что Россия как постоянный член Совбеза ООН имеет большой авторитет в организации.
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"Кто-то ее уважает, а кто-то откровенно боится. Те 20-23 страны, которые голосуют в унисон с Россией, на 100 процентов зависят от нее", — отметил он.
К таким государствам дипломат отнес Венесуэлу, Никарагуа, Кубу, Судан, Мьянму, Камбоджу и другие страны.
Владимир Ельченко был назначен на пост посла в США несколько дней назад. С 2010 по 2015 год он занимал должность посла Украины в России. В 2015 году был назначен постпредом Украины при ООН.
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Совет Безопасности ООНВладимир ЕльченкоООНРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
По его словам, с помощью этих людей Россия скрыто влияет на работу ООН. Ельченко добавил, что Россия как постоянный член Совбеза ООН имеет большой авторитет в организации... А зачем постоянному члену Совбеза СКРЫТНО влиять на ООН, если сам этот статус предполагает наличие большого ОТКРЫТОГО авторитета???
21 декабря, 14:29
Von Stirliz
5120000
лучше бы назвал хоть ОДНУ страну, которая зависела бы от его "державы"))) завидует человек, что вынужден быть послом малозначительной страны)
21 декабря, 14:29
НСНаталья Светлова
4450001
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