Тариф на транзит российского газа будет увеличиваться, заявили в Киеве

КИЕВ, 21 дек – РИА Новости. Тариф на транзит газа из РФ через Украину вырастет в связи со снижением объемов прокачки, стороны с этим согласны, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
"Также важно, учитывая то, что у нас есть определенное уменьшение гарантированных объемов транспортировки. Стороны понимают, что тариф должен расти. То есть будет некоторое увеличение тарифа на транспортировку, конечное определит регулятор. Есть четкое понимание сторон", - заявил Оржель на брифинге в субботу.
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