Тариф на транзит российского газа будет увеличиваться, заявили в Киеве

"Также важно, учитывая то, что у нас есть определенное уменьшение гарантированных объемов транспортировки. Стороны понимают, что тариф должен расти. То есть будет некоторое увеличение тарифа на транспортировку, конечное определит регулятор. Есть четкое понимание сторон", - заявил Оржель на брифинге в субботу.