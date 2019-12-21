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Тариф на транзит российского газа будет увеличиваться, заявили в Киеве
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РИА Новости

Тариф на транзит российского газа будет увеличиваться, заявили в Киеве

13:38 21.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 21 дек – РИА Новости. Тариф на транзит газа из РФ через Украину вырастет в связи со снижением объемов прокачки, стороны с этим согласны, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
"Также важно, учитывая то, что у нас есть определенное уменьшение гарантированных объемов транспортировки. Стороны понимают, что тариф должен расти. То есть будет некоторое увеличение тарифа на транспортировку, конечное определит регулятор. Есть четкое понимание сторон", - заявил Оржель на брифинге в субботу.
Газораспределительная станция ОАО Газпром
13 декабря, 02:45
История газовых конфликтов России и Украины
955011116
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Алексей ОржельРоссияУкраинаЭкономика
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